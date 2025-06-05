غداً.. جرم سماوي يقترب من الأرض ويمكن مشاهدته مباشرة

شفق نيوز/ يقترب كويكب ضخم من الأرض في وقت مبكر من يوم غد الجمعة (6 حزيران/ يونيو الجاري)، حيث سيمر على مسافة آمنة تبلغ نحو 3.5 مليون كم.

وهذا الكويكب الذي يحمل اسم 2008 DG5 تم اكتشافه لأول مرة عام 2008 من خلال برنامج "كاتالينا سكاي سيرفي" لرصد الأجرام القريبة من الأرض، وهو الآن تحت المراقبة الدقيقة لوكالة ناسا وشركائها.

ويتراوح قطر هذا الجسم الصخري بين 320 إلى 700 متر، ما يجعله مماثلا في الحجم لحاملة طائرات من فئة "جيرالد فورد"، إحدى أكبر حاملات الطائرات في العالم.

ومن المقرر أن يصل الكويكب إلى أقرب نقطة له من الأرض عند الساعة 3:59 صباحا بتوقيت غرينتش من يوم 6 حزيران/ يونيو، حيث سيكون على مسافة تبلغ حوالي 9 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

وللمهتمين بمتابعة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، سيقدم مشروع التلسكوب الافتراضي (Virtual Telescope Project) بثا مباشرا للحدث يبدأ عند الساعة 2:00 صباحا بتوقيت غرينتش.

وقد تمكن المشروع بالفعل من التقاط صورة للكويكب في 3 حزيران/ يونيو باستخدام تلسكوب متطور مقره إيطاليا، حيث ظهر كويكب 2008 DG5 كنقطة مضيئة تتحرك ببطء أمام خلفية من النجوم الثابتة.

وتصنف ناسا هذا الكويكب ضمن فئة الأجرام "المحتملة خطورتها" بسبب حجمه الكبير وقربه النسبي من الأرض، حيث تعتمد الوكالة معايير دقيقة لهذا التصنيف تشمل أن يكون قطر الجرم أكبر من 140 مترا وأن يقترب من الأرض ضمن مسافة 7.5 مليون كيلومتر.

ومع ذلك، يؤكد العلماء أن هذا الكويكب بالتحديد لا يشكل أي تهديد للأرض في اقترابه، لا الحالي ولا خلال القرن المقبل.

وفي الواقع، يتابع العلماء حاليا أكثر من 1784 جسما مشابها مصنفةً كأجرام محتملة الخطورة، وجميعها - بحسب الحسابات الفلكية الدقيقة - لن تصطدم بالأرض في المستقبل المنظور.

ويشكل اقتراب الكويكب 2008 DG5 فرصة ثمينة لعلماء الفلك لدراسة خصائص هذه الأجرام عن قرب، بينما يتيح للجمهور فرصة نادرة لمشاهدة حدث فلكي مثير من خلال البث المباشر، كل ذلك بأمان تام ودون أي مخاوف.