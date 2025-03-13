غداً الجمعة.. "القمر الدموي" يظهر في السماء

شفق نيوز/ من المنتظر أن تشهد دول العالم خسوفاً قمرياً غداً الجمعة 14 مارس/آذار الجاري.

وسيبدو وجه القمر البدر في أثناء الظاهرة كأنه يتآكل شيئًا فشيئًا بقدر يسير حتى يصل إلى لحظة يتحول فيها القمر إلى اللون الأحمر الدموي، ثم تنعكس الخطوات الماضية.

ويبدأ الخسوف في تمام الساعة 3:57 فجرا بالتوقيت العالمي (توقيت غرينتش)، ويتركز بشكل أساسي في الأميركيتين.

ثم يبدأ الكسوف الجزئي في تمام الساعة 05:09 صباحًا، ويبدأ الكسوف الكلي في تمام الساعة 06:26، بالتوقيت نفسه.

ويعني ذلك أن الخسوف سيرى في العالم العربي فجرا قبل الشروق، وتكون الدول الأفضل في رؤيته هي الأقرب للأميركيتين، وبذلك تكون المغرب وموريتانيا هي فقط الدول العربية التي ترى الخسوف كليا، لكن ذلك سيحدث حول الشروق مما يجعله صعب الرؤية.

أما إذا اتجهنا شرقا، فإن دولا مثل ليبيا والجزائر وتونس سترى الخسوف جزئيا، حتى شروق الشمس، ولن تتمكن من رؤيته كليا.

وبوصولنا إلى مصر والسودان، فإن الخسوف الجزئي سيكون غير متاح، ويمكن فقط رؤية خسوف شبه الظل، والذي يعني انخفاضا طفيفا في لمعان القمر، أما بالنسبة للجزيرة العربية فإن الخسوف سيكون غير مرئي.