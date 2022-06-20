غدا الثلاثاء.. أطول نهار وأقصر ليل في الخليج

شفق نيوز/ أفاد مركز "العجيري" العلمي، يوم الاثنين، بأن الكويت ستشهد غداً الثلاثاء (21 يونيو/ حزيران)، أطول نهار لهذه السنة في منطقة الخليج، بواقع 14 ساعة ودقيقتين مقابل 9 ساعات و58 دقيقة لليل.

وقال مدير العلاقات العامة في المركز خالد الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن ذلك عائد إلى الموقع الجغرافي للكويت في الطرف الشمالي للخليج.

وأضاف أنه "كلما كان الاتجاه شمالا ازداد عدد ساعات النهار وصولا للقطب الشمالي الذي يبلغ عدد ساعات نهاره ستة أشهر متواصلة".

وأشار إلى أن هذا الحدث يتكرر سنويا بسبب حركة أشعة الشمس ظاهريا وبلوغها أقصى مدى لها في نصف الكرة الشمالي، موضحا أن تأثير هذا الأمر ينحصر في عامل الحرارة التي تشتد هذه الفترة من كل عام.

وذكر أن من العوامل الرئيسية لارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة ارتفاع زاوية سقوط أشعة الشمس التي تكون شبه عمودية على المنطقة وتحديدا في الكويت، إضافة إلى ازدياد عدد ساعات النهار أو "عدد ساعات التسخين".

ولفت إلى أن الشمس في أقصى ارتفاع لها في الكويت هذه الأيام ويتزامن ذلك مع طول عدد ساعات النهار وقصر الليل في السنة، مبينا أن الزاوية ستبدأ بالتراجع تدريجيا اعتبارا من الخامس من يوليو/ تموز المقبل.

من جنبه قال خبير الأرصاد الجوية السعودي، خالد الزعاق، إن الأسبوع الجاري سوف يشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة، موضحاً في تصريح لقناة "العربية" أن أطول أيام السنة سيكون يوم غدا الثلاثاء، مرجعا ذلك لوصول الشمس إلى أقصى ميل ناحية الشمال، أي إلى مدار السرطان.

وأضاف أن "مدار السرطان يمر على سلطنة عمان والإمارات والسعودية ومصر والجزائر والمغرب والصحراء الغربية"، ما سيجعل النهار يمتد إلى قرابة الـ 15 ساعة.

وبين أنه "وبعد 10 أيام تقريبا سيبدأ الليل يأخذ حصته من النهار لمدة 90 يومًا وبعدها يتساوى طول الليل مع النهار عند وصول الشمس إلى خط الاستواء في طريق عودتها إلى مدار الجدي".