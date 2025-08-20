"غاليري زوايا".. مساحة تعيد الفن لسوريا وحظر "الموديل العاري" يثير الجدل (صور)

شفق نيوز- دمشق

يشكل غاليري زوايا مساحة ثقافية نابضة تحتضن الفن التشكيلي السوري بمختلف مدارسه واتجاهاته، فمنذ تأسيسه 2018 في منطقة "باب توما" يسعى إلى أن يكون منبراً للفنانين المخضرمين والشباب على حد سواء، بعد سنوات حرب طويلة ومكاناً يعيد وصل الجمهور باللوحة والفكرة والإبداع.

وقالت مديرة الغاليري رولا سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن فكرة زوايا انطلقت من الإيمان العميق بأن الفن ليس ترفاً، وهو مشروع غير ربحي يعتمد برأس المال الأساسي على الشباب المتطوع، وهو حاجة اجتماعية وثقافية تسهم في ترميم الذاكرة الجمعية للمدينة وأهلها.

وأضافت أن دمشق تختزن من تاريخ وحياة، وتشكل بيئة مثالية لتوليد حوار حيّ بين الماضي والحاضر عبر الفن.

وأشارت سليمان إلى أنه بالإضافة لعرض اللوحات التشكيلية، جعلت الغاليري فضاء ثقافي شامل يجمع بين الفنون البصرية والأدائية، فإلى جانب المعارض الدورية، هناك مكتبة كبيرة متنوعة، ونشاطات تشمل الأمسيات الموسيقية والعروض المسرحية والتمثيلية، إضافة إلى تجارب شبابية في فن الستاند أب كوميدي، ما جعله منصة تفاعلية تستقطب جمهوراً واسعاً من مختلف الفئات.

وأضافت، أن "الغاليري يولي اهتماماً كبيراً بفئة الأطفال، عبر ورشات عمل وأنشطة تفاعلية تهدف إلى تنمية الحس الفني لديهم وتعريفهم بمفهوم الجمال والإبداع منذ الصغر"، مبينة أن "الاستثمار في وعي الأطفال الجمالي هو حجر أساس لبناء جيل أكثر انفتاحاً وإبداعاً".

وأوضحت أن الغاليري يستضيف بشكل دوري معارض فردية وجماعية لفنانين سوريين من مختلف الأجيال، ويمنح حيزاً خاصاً لدعم المواهب الشابة التي تبحث عن منصة تعرض أعمالها لأول مرة، كما تعمل على بناء جسر مع الجمهور الواسع، بعيداً عن النخب الفنية الضيقة، من خلال الفعاليات المفتوحة والحوارات المباشرة مع الفنانين.

وفي إطار اهتمام "غاليري زوايا" بالمحافظة على التراث السوري، خُصصت غرفة خاصة للتراث السوري اليدوي، الأعمال التي نفذتها الفنانة الألمانية آناة هاكو، التي اختارت أن تقدم رؤيتها للتقاليد السورية عبر دمج التقنيات الحرفية اليدوية مع لمسات معاصرة، لتمنح الزوار فرصة التعرف على التراث السوري من منظور مختلف يجمع بين الأصالة والانفتاح على التجارب العالمية.

من جانبها، قالت سحر شاهين، إحدى رواد الغاليري، للوكالة: إن "ما يميز (غاليري زوايا) أنه لا يكتفي بعرض اللوحات، بل منحني تجربة متكاملة كوني بعيدة عن هذا المجال فربط بيني و بين الفن وآراء الفنانين، وهذا ما يجعل المكان قريباً من القلب ومختلفاً عن باقي الصالات الفنية".

جدل واسع

وأثار القرار الذي اتخذته كلية الفنون الجميلة في دمشق، والقاضي بعدم السماح باستخدام "الموديل العاري"، في أعمال النحت والتصوير والحفر، حالة من الجدل في الأوساط الفنية والثقافية، بين من اعتبره تراجعاً عن تقاليد فنية راسخة، ومن رأى فيه انسجاماً مع خصوصية المجتمع السوري.

وفي حديث للوكالة، قال الفنان التشكيلي مهند السريع وهو أستاذ في كلية الفنون الجميلة الذي تنتمي لوحاته إلى الفن التجريدي وتفاصيل الجمال الإنساني، إنه "لن يغير هذا النهج في أعماله"، مضيفاً: "إذا اضطررت فسأغادر المكان".

ويرى بعض أساتذة الفن أن الموديل العاري لطالما كان جزءاً من التكوين الأكاديمي في تعليم الفنون، حيث يساعد الطلاب على دراسة الجسد البشري بدقة من حيث النسب والتشريح وظلال الضوء.

فيما أشار فنان آخر إلى أن "هذا القرار لا يؤثر على روح الفن لدى الفنانين وهو شيء ثانوي، و أنه يجب التماشي مع الظروف الاجتماعية والثقافية في سوريا والتي تجعل من الصعب الاستمرار بهذا الأسلوب دون إثارة حساسيات".

ويأتي القرار في وقت يشهد فيه المشهد الفني السوري محاولات متواصلة للتجديد والانفتاح، بالتوازي مع نقاشات محتدمة حول حدود الحرية الفنية والتوازن بين الأصالة والخصوصية المجتمعية.