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عيد الفطر يتوزع على ثلاثة أيام مختلفة في العالم الإسلامي

Category: منوعـات

Date: 2022-05-02T05:06:52+0000
عيد الفطر يتوزع على ثلاثة أيام مختلفة في العالم الإسلامي

شفق نيوز/ توزع عيد الفطر لهذا العام على ثلاثة أيام، حيث احتفلت ببدايته بعض الدول أمس الأحد، وأخرى احتفلت به اليوم الاثنين، وثالثة ستحتفل به يوم غد الثلاثاء.

ورغم تأكيد مركز "الفلك الدولي" على استحالة رؤية هلال شهر شوال يوم السبت الماضي، وعدم وجود القمر في السماء أصلا بعد غروب الشمس، إلا أن 3 دول أعلنت أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، وهي أفغانستان، والنيجر، ومالي.

فيما أعلنت 21 دولة عربية أن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر لعام 1443 هجرية، وهي كل من سلطنة عمان، جيبوتي، والأردن والمغرب، والسعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، والبحرين، واليمن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، ومصر، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، وليبيا،  والصومال، فضلا عن الوقف السني في العراق.

كما أعلنت كل من إندونيسيا وتركيا وماليزيا اليوم الاثنين أول أيام العيد.

أما الدول التي أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن أول أيام عيد الفطر فيها سيكون الثلاثاء فهي باكستان وإيران وبنغلاديش والهند وجزر القمر.

ويحل العيد هذا العام في ظل رفع تدابير مواجهة فيروس كورونا في دول عربية عديدة، بخلاف قيود العامين الماضيين.

وقررت غالبية الدول العربية السماح بأداء صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات من دون قيود صحية مرتبطة بفيروس كورونا، في حين اشترطت سلطنة عمان الحصول على اللقاح.

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