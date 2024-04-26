عيب جديد في “ويندوز 11” يحمل تحديثات مزعجة

شفق نيوز/ طرحت "مايكروسوفت" تحديثا لنظام التشغيل ويندوز 11، لكن هذا التحديث قد يجلب معه بعض العيوب، منها أن يضيف إعلانات إلى قائمة "ابدأ"، ومن المتوقع أن يزعج هذا الأمر الكثير من المستخدمين.

والإعلانات في قائمة "Start" في ويندوز ليست جديدة، وليس من المستغرب أنها قادمة إلى ويندوز 11، فقد قامت مايكروسوفت في السابق باختبار الإعلانات في الإصدارات التجريبية، لكن هذا الأسبوع بدأت بطرح التحديث الذي يضع الإعلانات في قائمة "Start" في ويندوز 11 للمستخدمين العاديين.

ووفقًا لمايكروسوفت، ستتألف إعلانات قائمة ابدأ من تطبيقات Microsoft Store التي تم اختيارها من مجموعة صغيرة من المطورين، فيما ستظهر الإعلانات في قسم "Recommended" في قائمة "اStart" التي كانت تعرض في السابق فقط المستندات والصور التي استخدمتها أخيرًا.

وعند النقر فوق أحد الإعلانات، ستتم إعادة توجيهك إلى متجر مايكروسوفت لتنزيل التطبيق.

إصلاحات وتحسينات

لا تقوم مايكروسوفت فقط بإضافة إعلانات إلى قائمة "Start"؛ إذ يشير سجل تغيير التحديث أيضًا إلى أن التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر والمثبتة بالفعل على جهاز المستخدم ستظهر أيضًا في القسم الموصى به بجانب الإعلانات.

والتحديث في الوقت الحالي اختياري ويمكن العثور عليه بالانتقال إلى Windows Update ثم الخيارات المتقدمة، ثم التحديثات الاختيارية، إذ يمكن تثبيت التحديث KB5036980.

وبالإضافة إلى إعلانات قائمة "Start"، يتضمن التحديث بعض الإصلاحات والتحسينات الإضافية، وإصلاح مشكلة حقيقية؛ إذ يمكن أن تكون أيقونات عناصر واجهة المستخدم على شريط المهام منقطة أو غامضة، فيما تم أيضًا تحسين أدوات شاشة القفل، التي تقول "مايكروسوفت" إنها ستكون أكثر موثوقية للمضي قدمًا.

ولكن يجب التشديد هنا على أنه من المحتمل أن مايكروسوفت لم تقم بتشغيل الإعلانات لغالبية المستخدمين حتى الآن، وستنتظر للقيام بذلك حتى يتم طرح التحديث على المزيد من الأجهزة.

الإعلانات في ويندوز ليست جديدة

يبدو أن قائمة "اStart" هي الضحية الأحدث في خطة مايكروسوفت لإضافة الإعلانات إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين، ومع ذلك، فقد كانت الإعلانات في نظام التشغيل لفترة طويلة بالفعل.

وتوصي واجهة مستخدم البحث في مايكروسوفت بمقالات الويب والتطبيقات والألعاب والمواد الترويجية الأخرى، وفي أغلب الأحيان، يقوم المستخدمون بإيقاف تشغيل هذه الإعلانات.

ويحتوي ويندوز 10 أيضًا على إعلانات مباشرة في قائمة ابدأ، وهذا شيء فعلته مايكروسوفت من قبل، وتم ذلك بالطريقة نفسها تمامًا؛ إذ تظهر التطبيقات التي يتم الترويج لها على شكل مربعات يجب إزالتها يدويًا حتى تتمكن من استخدام هذه المساحة لأشياء أخرى إذا أردت ذلك.

وقف تشغيل الإعلانات

وضمنت مايكروسوفت طريقة لإزالة إعلانات قائمة "Start" من نظام التشغيل ويندوز 11، من خلال النقر بزر الماوس الأيمن فوق أية مساحة فارغة، والنقر فوق "ابدأ الإعدادات"، وبعدها التمرير لأسفل، حتى عرض التوصيات الخاصة بالنصائح والاختصارات والتطبيقات الجديدة، ومن ثم النقر على تبديل الإعداد.

ويمكن أيضًا الوصول إلى هذا الإعداد عن طريق فتح إعدادات ويندوز ثم الانتقال إلى التخصيص، ثم البدء، فيما يمكن الضغط على مفتاح ويندوز بلوحة المفاتيح، وكتابة إعدادات البدء للعثور عليه من خلال البحث.