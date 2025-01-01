أعياد رأس السنة.. احتيال على حشود ضخمة باحتفالات مزيفة

شفق نيوز/ نجح محتالون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جذب آلاف الأشخاص إلى وسط مدينة برمنغهام، لمشاهدة عرض مذهل للألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة، وهو ما لم يحدث أبداً.

وبحسب التفاصيل، التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تجمعت حشود ضخمة في ساحة المئوية الليلة الماضية متحمسة للترحيب بعام 2025 بكل حماسة - فقط ليقال لها إن التقارير حول العرض كانت مزيفة.

وجاء الارتباك في الوقت الذي تمكن فيه المحتفلون في أماكن أخرى من البلاد من الاستمتاع بالألعاب النارية لرؤيتها بمناسبة العام الجديد، على الرغم من تحذيرات الطقس العاصف التي أدت إلى إلغاء أحداث أخرى مسبقاً.

وتُظهر الصور المتفرجين وهم يرتدون ملابس دافئة وينتظرون بدء العرض قبل أن تكشف شرطة ويست ميدلاندز، أنه لن يكون هناك ما يمكن رؤيته.

وفي وقت سابق، نفت القوات شائعات حول عرض للألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة وأصدرت تحذيراً لمن يتجهون إلى هناك.

وقال إيملين ريتشاردز، المشرف على شرطة برمنغهام: "هناك شائعات عبر الإنترنت تفيد بأن عرضاً للألعاب النارية سيقام في ساحة سينتيناري ولكن لا يوجد حدث مخطط له هذا العام.

"نحن لا نريد أن يشعر المسافرون إلى المدينة بخيبة الأمل عندما يصلون ويكتشفون أن هذا هو الحال.

وأضاف ريتشاردز "سيكون هناك الآلاف من الأشخاص الذين يسافرون إلى المدينة للاستمتاع بالأنشطة في مختلف الأماكن في جميع أنحاء المدينة، وسنكون حاضرين في الشوارع الليلة للتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة ولقضاء أمسية رائعة للناس".

على الرغم من أن العديد من سكان برمنغهام عادوا إلى منازلهم بخيبة أمل، إلا أن الحشود في أصيبت بالذهول من ظهور "الأول في العالم" للدب بادينغتون داخل عين لندن.