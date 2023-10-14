"عود" يترجم اغتراب فنان عراقي في حفل أمريكي

شفق نيوز/ ذكر موقع إذاعة "يو ام يو كي" الأمريكية، يوم السبت، أن عازف العود العراقي رحيم الحاج، سيقدم غداً الأحد حفلاً خلال مهرجان موسيقي في ولاية ميشيغان.

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن رحيم، المولود في بغداد والذي يحمل الجنسية الأمريكية، وأصبح موسيقياً يتمتع بشهرة عالمية، سيشارك في الحفل من بالعزف على آلة العود، إلى جانب عازفين، أحدهما إيراني على آلة السنطور.

ويقام الحفل الموسيقي في إطار "مهرجان ترابط الأوتار الموسيقية" في كنيسة ستيتسون في كلية كالامازو في ميشيغان.

ولفت التقرير إلى أن الحاج منغمس في الموسيقى الكلاسيكية والشعبية في موطنه العراق، لكنه أيضاً يستجيب لتجاربه بأعمال جديدة، مضيفاً أن الحفل سيكون بمشاركة الإيراني سورينا سيفاتي على آلة السنطور، والفنزويلي خافير مازي على آلة إيقاعية.

وأشار التقرير إلى أن الحاج غادر العراق بعد أن حكم عليه نظام صدام حسين بالسجن، مبيناً أن الحاج سيتحدث خلال زيارته إلى المدينة للشباب الذين يعيشون في دار الأحداث في مقاطعة كالامازو.

ونقل التقرير عن رئيس المهرجان بو بوثويل، قوله إن هناك جهوداً لإحياء أوركسترا محلية متخصصة بالموسيقى الشرق الأوسطية في كلية كالامازو، والتي تسمى "فرقة البياتي".

ترجمة وكالة شفق نيوز