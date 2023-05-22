عودة إنستغرام بعد توقف الخدمة في العراق والعالم

شفق نيوز/ تعرض تطبيق إنستغرام للصور ومقاطع الفيديو، المملوك لشركة "ميتا"، لعطل فني قطع الخدمة عن حوالي 200 ألف مستخدم حول العالم، بينهم العراق.

وأقر متحدث باسم شركة "ميتا" بأن هناك صعوبات تواجه بعض المستخدمين في الوصول إلى إنستغرام.

وأبلغ أكثر من 180 ألف مستخدم عن وجود مشكلات في الدخول إلى التطبيق في ذروة انقطاع الخدمة، كما أبلغ ما يزيد عن 24 ألف مستخدم في كندا وأكثر من 56 ألف مستخدم في بريطانيا عن وجود مشكلات.

وذكر موقع "داون ديتكتور" الإلكتروني إن خدمات تطبيق إنستجرام انقطعت عن آلاف المستخدمين اليوم الأحد.

ويرصد موقع "داون ديتكتور" حالات انقطاع الخدمات عن طريق جمع تقارير من عدة مصادر بما في ذلك مستخدمي التطبيقات.

ولاحقاً، أعلن مسؤول في "ميتا" أن خدمات التطبيق عادت لمعظم المستخدمين بعد حل مشكلة فنية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الشركة قوله: "في وقت سابق اليوم تسببت مشكلة فنية في عدم قدرة بعض الأشخاص على الدخول إلى إنستجرام. تمكنا من حل المشكلة بأسرع ما يمكن لكل من تأثر".