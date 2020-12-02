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عودة تعابير الوجه باستخدام الكمامة الشفافة للوقاية من (كورونا)

Category: منوعـات

Date: 2020-12-02T11:34:33+0000
عودة تعابير الوجه باستخدام الكمامة الشفافة للوقاية من (كورونا)

شفق نيوز/ تحارب البشرية طوال هذا العام فيروس (كورونا) وتداعياته، وإثر إلزام المواطنين بالكمامات باتت اهتماماتهم تتثمل في البحث الدائم عن أفضل طرق الوقاية والحماية من الوباء العالمي دون إخفاء ملامح الوجه فيتوجهون للكمامة الشفافة.

تتميز الكمامات الشفافة بإعادة إظهار تعبيرات الوجه على وجوه الأصدقاء والمقربين التي أخفتها الكمامات الطبية بأنواعها، وتوفير مساحة أسهل في التواصل في الأماكن العام، وتتميز بأنها أنيقة وتمنحك راحة بالتنفس وبالإمكان غسلها بالماء والصابون.

ويعمل فريق عمل من المصممين لإيجاد حلول مريح وبأسعار معقولة للتأقلم مع وجود الكمامة من خلال ابتكار الكمامة الشفافة، والتي يطلق عليها (Cleanshield)، وقد أغرت بالفعل عشرات الآلاف من المستخدمين الذين قاموا بالفعل باستبدال أقنعتهم الخانقة  على حد تعبيرهم لهذه الأقنعة الشفافة

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