عوامل غير متوقعة للإصابة بالسكري

شفق نيوز- متابعة

كشفت دراسة حديثة أن البالغين الذين يعانون من الأرق وانقطاع النفس الانسدادي النومي معاً أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وأشار باحثون خلال مؤتمر "SLEEP 2026" إلى أنهم قاموا خلال الدراسة بتحليل بيانات أكثر من شخص، وبينت النتائج أن الأرق وحده يزيد خطر الإصابة بالسكري بنسبة 41%، بينما يزيد انقطاع النفس النومي من هذا الخطر بأكثر من أربعة أضعاف لدى النساء وخمسة أضعاف لدى الرجال.

ويكمن الخطر الأكبر تبعاً للعلماء في اجتماع هذين الاضطرابين معاً، وهي حالة تسمى "COMISA"، فبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، كان خطر الإصابة بالسكري أعلى بـ 6.5 مرة بالنسبة للرجال و4.7 مرة بالنسبة للنساء.

وشدد الباحثون على أن "COMISA" يمثل عامل خطر مستقل ولا تعرف آثاره الدقيقة على الصحة بعد، وخصوصاً بالنسبة لأمراض القلب والأمراض الاستقلابية، وأوصوا البالغين الذين تظهر عليهم أعراض الأرق أو انقطاع النفس أثناء النوم بضرورة إجراء تقييم لدى أخصائي النوم، مؤكدين أن الكشف المبكر عن هذه الاضطرابات قد يشكل استراتيجية مهمة للوقاية من السكري في الفئات الأكثر عرضة لخطر هذا المرض.

وكانت دراسة أجراها باحثون من جامعة فليندرز الأسترالية قد بينت أيضاً أن من يعانون من الأرق وانقطاع النفس الانسدادي النومي معاً، أكثر عرضة للإصابة بمشكلات القلب، ويصل احتمال الوفاة المبكرة لديهم إلى نسبة 50% تقريباً، مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم أي من هاتين الحالتين.