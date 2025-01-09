عن غزة.. بابا الفاتيكان: تجمد الأطفال حتى الموت كارثة لا تحتمل

شفق نيوز/ وصف بابا الفاتيكان فرانسيس، يوم الخميس، الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ "المخزي"، فيما عدّ ما يحصل للأطفال هناك بـ"كارثة إنسانية".

وقال البابا في خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين، إن "تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة لا يمكن قبوله وهي كارثة إنسانية لا تحتمل".

وأضاف فرانسيس، "لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول قصف المدنيين"، داعياً في الوقت نفسه إلى "وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا".

وفي الشهر الماضي، علق البابا الفاتيكان بشأن استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة بالقول إنها "ليست حرباً بل وحشية"، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي بات يدرس ما إذا كان الهجوم على القطاع يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين.