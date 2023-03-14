عن عمر 140 عاماً.. وفاة "ذو القرنين" اليمني

شفق نيوز/ توفي المعمِّر اليمني علي عنتر، الملقب بـ"ذي القرنين"، عن عمر بلغ 140 عاماً، بعد ثلاثة أيام من بتر قرنيه اللذين نبتا في مقدمة رأسه.

وعاصر المعمر علي عنتر، من محافظة الجوف شرق العاصمة صنعاء، والذي نبت له قرنان في رأسه في ظاهرة غريبة ونادرة الحدوث، ثلاثة قرون شهد خلالها أحداث الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وأحداث القرن العشرين، وعقدين من القرن الحادي والعشرين، وظل يتمتع بصحة جيدة وذاكرة قوية إلى ما قبل وفاته بثلاث سنوات، حيث بدأت صحته تتدهور، وكان ذلك في العام 2017.

وقام أقارب عنتر ببتر قرنيه عن طريق الكي بالنار وبدون جراحة طبية (كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو)، دون إدراك منهم لما قد يترتب عن ذلك من مخاطر وأضرار على صحة الرجل العجوز.

وقال أحد أقاربه بمنطقة برط المراشي في محافظة الجوف، إن وفاة الرجل العجوز، يوم الأحد الماضي، جاءت بعد تدهور حالته الصحية والعقلية ومعاناته من أعراض تقدم العمر، مشيراً إلى أن قطع قرنيه بطريقة بدائية ودون جراحة طبية ضاعف من معاناته وأدى إلى وفاته.

ولفت إلى أن القرنين ظهرا في رأسه بعد أن تجاوز سن المائة عام، حيث أخذت تنمو وتتدلى من مقدمة رأسه على خديه إلى محاذاة فمه، ثم أخذت تلتف بشكل دائري، بحسب ما نقلت صحيفة "عدن الغد" اليمنية.