عن عمر ناهز الـ45.. السرطان يغيب الممثلة العالمية آني ويرشينج

شفق نيوز/ توفيت الممثلة العالمية آني ويرشينج عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد معاناتها 3 سنوات مع مرض السرطان في عام 2020، إلا أنها استمرت في الظهور في المسلسلات التليفزيونية The Rookie and Star Trek: Picard، واشتهرت ويرشينج بدورها في مسلسل الدراما The Vampire Diaries.

وُلدت ويرشينج في سانت لويس بولاية ميسوري، وبدأت رحلتها في عالم التمثيل في عمر 24 عامًا، خلال عام 2002 حيث ظهرت في حلقة من "Star Trek: Enterprise"، استمرت ويرشينج في الظهور في مجموعة متنوعة من المسلسلات بما في ذلك "Frasier" و "Supernatural" و "Charmed"، قبل مشاركتهتا بـ دور أساسى في مسلسلات مثل Amelia Joffe في "General Hospital" و Renee Walker في "24".

كما شاركت ويرشينج في مسلسلات تليفزونية ضخمة مثل إلى "Timeless" و "The Vampire Diaries" و "Extant" بـ بدور رئيسى في معظم مواسم الأعمال.

بعد تشخيص ويرشينج بالسرطان في عام 2020 ، استمرت في العمل طوال العامين التاليين، وأشارت حملة GoFundMe التي كانت تقوم بـ جمع الأموال لـ ويرشينج لـ مساعدتها هي وعائلتها ماليا، إلى مدى عشق الممثلة لعائلتها، حيث عاشت آني لعائلتها، وكانت تحب عملها وتعتز بأصدقائها، لكن زوجها ستيف وأولادها كانوا كل شيء لها على الإطلاق.