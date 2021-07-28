عن طريق الصدفة.. العثور على حجر نادر بقيمة 100 مليون دولار

شفق نيوز/ تلعب الصدفة دوراً كبيراً في حياة بعض الناس فلربما يعثر البعض منهم على كنز أو شيئاً ثميناً، لكن أن يعثر رجل على حجر كريم نادر الوجود وبحجم يعد الأكبر في العالم فهنا لابد أن الحظ هو الآخر لعب دوراً في ذلك.

وفي التفاصيل، عثر عمال عن طريق الصدفة على أكبر حجر في العالم من الياقوت الأزرق، بينما كانوا يحفرون بئرا في حديقة شخص يقيم في مدينة راتنابورا بسريلانكا، بحسب شبكة BBC البريطانية.

ويزن الحجر حوالي 510 كيلوغرامات أو 2.5 مليون قيراط وقد أطلق عليه اسم "ياقوت الصدفة"، وتبلغ قيمته نحو 100 مليون دولار.

وقال مالك الحجر، جاماغ، إن "الشخص الذي كان يحفر البئر نبهنا إلى بعض الأحجار النادرة وعثرنا لاحقا على هذه العينة الضخمة".

ولم يرغب الرجل في ذكر اسمه الكامل أو مكانه لأسباب أمنية.

وتُعرف راتنابورا، التي تعني مدينة الأحجار الكريمة في السنهالية، بأنها عاصمة الأحجار الكريمة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وتم العثور على أحجار ثمينة أخرى هناك في الماضي.

وتعتبر سريلانكا مصدرا رئيسيا للياقوت والأحجار الكريمة الأخرى.

وفي العام الماضي، جنت البلاد حوالي نصف مليار دولار من خلال تصدير الأحجار الكريمة والماس المصقول والمجوهرات.

وقالت الدكتورة جاميني زويسا، عالمة الأحجار الكريمة الشهيرة "لم أر قط مثل هذه العينة الكبيرة من قبل. من المحتمل أن تكون قد تشكلت قبل حوالي 400 مليون سنة".

ومع ذلك، يشير الخبراء أيضا إلى أنه على الرغم من أن العينة لها قيمة عالية بالقيراط، إلا أن جميع الأحجار الموجودة داخل الكتلة قد لا تكون عالية الجودة.

من جانبها، قالت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا إن هذا الحجر هو الأكبر في العالم، مبينة أن طوله يبلغ 100 سنتيمترا، وعرضه 72 سنتيمترا، وارتفاعه 50 سنتيمترا.