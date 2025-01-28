عند غروب الشمس في ريف كربلاء.. عدسة شفق نيوز توثق بساطة الحياة

في مشهد يروي تفاصيل الحياة الريفية بصدقها وعفويتها، التقطت عدسة وكالة شفق نيوز، لحظات مميزة من قضاء الهندية بمحافظة كربلاء، حيث يظهر رجل عجوز يرعى أغنامه بينما يمر شاب على عربة يجرها حمار، محملة بعلف الماشية، في لوحة طبيعية تنبض بالحياة مع أشعة الشمس الغاربة.

وتجسد هذه الصورة اليومية روح التعايش بين الإنسان والطبيعة، حيث يظل الفلاح والمزارع مرتبطين بأرضهم ومواشيهم، في مشهد يعكس أصالة الريف العراقي.

وتضيف لحظات الغروب لمسة من السكينة والجمال، حيث تتمازج ظلال الأشجار مع وهج الشمس المتلاشي، لتروي قصة أزلية عن العمل والكفاح في أحضان الطبيعة.