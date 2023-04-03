"عناد العلامة الزرقاء".. مالك تويتر يجرد نيويورك تايمز من "التوثيق" والجريدة ترد: لن ندفع

شفق نيوز / جرّد الملياردير ومالك موقع تويتر، إيلون ماسك، اليوم الاثنين، جريدة نيويورك تايمز، من شارة التوثيق الزرقاء على موقع تويتر، بعد أن أثارت الصحيفة غضب ماسك، برفضها دفع المال في مقابل الحصول على العلامة الزرقاء، وهو إجراء بدأت المنصة بتطبيقه منذ بداية نيسان 2023.

وبهذا لم يعد الحساب الرئيسي للصحيفة الأمريكية على موقع تويتر، والذي يضم نحو 55 مليون متابع، يحمل شارة التوثيق، على الرغم من أن كثيراً من حسابات الأقسام الفرعية التابعة له لا تزال تحملها.

وما زال حساب قسم الكتب بالصحيفة NYT Books وحساب قسم الطهي NYT Cooking and Food يحملان شارة التوثيق الزرقاء، فيما يحمل قسم السفر NYT Travel الشارة الذهبية لارتباطه بمؤسسة رسمية موثقة من تويتر، وفقاً لما ذكرته Bloomberg الأمريكية، 3 أبريل/نيسان 2023.

وكانت الصحيفة من بين أولى المؤسسات الإخبارية الكبرى، التي قالت إنها لن تدفع رسوماً لتوثيق حساباتها على الموقع.

وانتقد ماسك الصحيفة الأمريكية، مشيراً إلى "أنها تتقاضى رسوماً مقابل الاشتراك في خدماتها". ووصف الصحيفة بـ"النفاق"، ومزاعمها بأنها نوع من الدعاية".

وكان ماسك قد أعلن عن إقراره رسوماً بقيمة 8 دولارات شهرياً للاشتراك في خدمة "تويتر بلو" Twitter Blue، والتي تضم شارة التوثيق الزرقاء وميزات أخرى، قائلاً إنها الطريقة الأساسية للتحقق من الحسابات على الموقع.

رداً على (ميم) ساخر أطلقته الصحيفة للإشارة إلى أنها لا تنوي دفع رسوم مقابل شارة التوثيق الزرقاء، كتب ماسك: "حسناً، سنُجرِّدكم منها إذن".

وأعلن موقع تويتر أنه سيبدأ في إزالة شارة التحقق عن الحسابات التي ترفض دفع الرسوم مقابلها بدايةً من 1 نيسان، واقترح ماسك في تغريدة حُذفت بعد ذلك إعطاء "مهلة مدتها بضعة أسابيع" للحسابات التي لم تدفع لتوفيق وضعها، وتجريد الحسابات التي أكَّدت أنها لن تدفع الرسوم، ولا يُعرف إن التزم ماسك بهذا الاقتراح أم تخلّى عنه.

كان متحدث باسم صحيفة The New York Times، قد قال: "نحن لا ننوي دفع الرسوم الشهرية لشارة التوثيق الزرقاء على موقع تويتر، ولن نسددها إلا عن المراسلين في بعض الحالات القليلة التي تكون فيها خدمات تويتر بلو (الشارة الزرقاء) ضرورية لأغراض نشر التقارير".

عارض كثير من المستخدمين ممن يحملون شارة التوثيق الزرقاء، قرارَ الشركة بفرضِ رسوم مقابلها، وقالت مؤسسات إخبارية أخرى؛ مثل شبكة CNN الأمريكية وصحيفة Los Angeles Times إنهما لا تنويان الدفع مقابل شارة التوثيق.

كذلك أعلنت وكالة Bloomberg الإخبارية أيضاً أنها لن تسدد عن موظفيها رسوم شارة التوثيق على الموقع.

ودافع ماسك في نهاية مارس/آذار 2023 عن قراره بفرض بدل مالي على المستخدمين الراغبين في توثيق حساباتهم على المنصة، قائلاً إن الشبكات الاجتماعية التي لا تتبع مثاله "ستنهار في نهاية المطاف" تحت سيل الحسابات المزيفة.

أصبحت هذه العلامة الزرقاء، الملصقة بجانب اسم الملف الشخصي، منذ إطلاقها عام 2009، من العلامات الأساسية على تويتر؛ إذ تهافت عليها أصحاب الحسابات الراغبون في توثيقها؛ ما سمح للمنصة بأن تصبح منتدى آمناً للنجوم والسياسيين والمنظمات والصحفيين.