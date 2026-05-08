"عميد الأغنية المغربية".. رحيل أيقونة الطرب عبد الوهاب الدكالي

شفق نيوز- الرباط

غيَّب الموت، صباح اليوم الجمعة، الموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي عن عمر ناهز 85 عاماً، إثر تدهور حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.

ويُعد عبد الوهاب الدكالي أحد أعمدة الأغنية المغربية الحديثة، إذ بصم على تجربة فنية استثنائية جمعت بين قوة الكلمة وجمالية اللحن وخصوصية الأداء، مساهماً في نقل الأغنية المغربية إلى آفاق عربية أوسع، من خلال أعمال ظلت راسخة في الذاكرة الجماعية، مثل "مرسول الحب" و"ما أنا إلا بشر".

وعلى امتداد مساره الفني، حافظ الراحل على مكانة خاصة داخل المشهد الموسيقي، بفضل اختياراته الفنية الراقية وتمسكه بالأصالة المغربية، ليظل اسمه مرتبطاً بفترة ذهبية من تاريخ الطرب المغربي، صنعت مجده كواحد من آخر حراس "الزمن الجميل".

وخلف نبأ الوفاة صدمة كبيرة في الأوساط الفنية والثقافية، حيث عجت منصات التواصل الاجتماعي برسائل النعي والتعازي، مستحضرين المسار الفني الطويل لصاحب الأغاني الخالدة، والأثر العميق الذي تركه في وجدان أجيال من المغاربة والعرب.

