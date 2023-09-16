عمل عراقي مصري مشترك: "ورث عمتي" مسلسل يتم تصويره في كوردستان (صور)

شفق نيوز/ يجري في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تصوير مسلسل كوميدي انتاج فني ضخم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي تواجد في موقع التصوير؛ ان المسلسل الكوميدي يحمل اسم "ورث عمتي" وهو عمل فني عراقي مصري مشترك.

واضاف مراسلنا؛ ان العمل من انتاج شركة عطر الرحاب حيث تشارك فيه نخبة من الفنانين العراقيين و المصريين مثل الفنان اياد راضي و الفنانة ايناس طالب وعدد من الفنانين المصريين.

وتجري أحداث المسلسل الذي يتم تصوير مشاهده في اقليم كوردستان حول عائلة عراقية ومصرية.