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عمليات احتيال تطال مستخدمي تويتر بعد قرار إيلون ماسك الأخير

Category: منوعـات

Date: 2022-11-09T19:34:59+0000
عمليات احتيال تطال مستخدمي تويتر بعد قرار إيلون ماسك الأخير

شفق نيوز/ بعد استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" والفوضى التي ضربت التطبيق بعد إعلانه فرض 8 دولارات مقابل توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء، بدأت عمليات الاحتيال تطال مستخدمي "تويتر" باسم منصة التدوين الشهيرة.

ويبدو أن المحتالين عبر الإنترنت يستفيدون من هذه التغييرات السريعة ويستهدفون المستخدمين المطمئنين برسائل البريد الإلكتروني المخادعة.

وتدّعي رسائل البريد الإلكتروني أنها من "تويتر"، وتحاول خداع الأشخاص لتسليم أوراق اعتمادهم للحفاظ على علامتهم الزرقاء، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وقال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي في ESET: "مع بدء تشغيل هذا الإصدار الجديد من التحقق من تويتر، قفز مجرمو الإنترنت حتمًا على العربة، في محاولة جديدة لمطاردة التفاصيل المالية للأشخاص".

وأضاف مور: "مع توقيته الذي لا تشوبه شائبة تقريبًا، من المرجح أن يتم التلاعب بالضحايا غير المعروفين لتصديق عملية الاحتيال وتسليم تفاصيل بطاقتهم قبل بذل المزيد من العناية الواجبة".

وتابع: "لسوء الحظ، قد يكلفهم ذلك أكثر من 8 دولارات شهريًا، في الاستخدام الاحتيالي على بطاقاتهم".

وتلقّى بعض مستخدمي "تويتر" رسائل بريدية احتيالية تطالبهم باسم "تويتر" بدفع 8 دولارات عبر روابط ملغمة، تدعوهم للنقر عليها لمعرفة تفاصيل الرسوم.

وكان النقر فوق الرابط الموجود في البريد الإلكتروني سيأخذ الأشخاص إلى موقع مزيف يحاول حصاد رقم الهاتف وتفاصيل تسجيل الدخول إلى تويتر.

وتقترح الرسائل الاحتيالية دعوتك إلى "التسجيل مبكرًا لتجنب خيبة الأمل"، ثم يتم التصيد الاحتيالي لتفاصيل بطاقة الدفع الخاصة بك ومعلومات خاصة مهمة.

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