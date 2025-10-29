عمرها 800 ألف عام.. اكتشاف بحيرة مياه عذبة في اليونان

شفق نيوز- أثينا

اكتشف العلماء في اليونان، بحيرة جوفية للمياه العذبة عمرها أكثر من 800 ألف عام تحت خليج كورينث في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار الفريق، الذي يضم علماء من مالطا وإيطاليا، إلى أن الانخفاضات الكبيرة في مستوى سطح البحر خلال العصور الجليدية أدت إلى تسرب مياه الأمطار والأنهار إلى هذه الرواسب تحت الماء، والتي لا تزال موجودة حتى اليوم.

وتقع البحيرة المكتشفة على أعماق تتراوح بين 20 و600-700 متر تحت قاع خليج كورينث.

وتمكن العلماء من هذا الاكتشاف باستخدام بيانات زلزالية عالية الجودة ونمذجة هيدروجيولوجية لدراسة توزيع المياه تحت قاع البحر.

وقد سمح الجمع بين هذه الأساليب بتحديد المواقع الأكثر احتمالاً لتراكم المياه ومسار انتقالها عبر الزمن.

وتواجه اليونان، شأنها شأن دول البحر الأبيض المتوسط، ضغطا متزايدا على مواردها المائية.

بينما قال الخبراء إن رسم خرائط لمواقع المياه الجوفية وفهم كيفية حماية البنية الجيولوجية لها يمكن أن يوفر تصورات أوضح عن حالة باطن الأرض ويساعد في إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.