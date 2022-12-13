عمرها 400 عام.. السعودية تعرض مخطوطة نادرة عن "تحريم" القهوة (صور)

شفق نيوز/ كشفت مكتبة الملك عبد العزيز السعودية، يوم الثلاثاء، عن مخطوطة نادرة عمرها يزيد على أربعة قرون، تتحدث عن "تحريم" القهوة.

وذكرت صحيفة "الرياض" أن المخطوطة تحمل الرقم 1213، وعنوانها "تلخيص عمدة الصفوة في حِلّ القهوة"، كتبها الشيخ مدين بن عبد الرحمن القوصوني (969 - 1044هـ) (1562 - 1634م).

وتلخص المخطوطة كتاب عبد القادر بن محمد الجزيري الذي يحمل عنوان "عمدة الصفوة في حِلّ القهوة"، وكان قد لخصه من تأليف للشيخ العلامة أحمد شهاب الدين بن عبدالغفار نزيل طيبة المالكي، المرتب على عدة أبواب.

ويبدأ الباب الأول بعنوان "في معنى القهوة"، ويندرج الكتاب في مجال الفقه، حيث دارت تساؤلات حول احتساء شراب القهوة بين الحل والتحريم.

وتأتي المخطوطة لتبين ذلك في تلخيص الكتاب الذي يتضح من عنوانه أن المؤلف يحلل شرب القهوة باعتبارها من الطيبات التي أحلها الله لعباده.

وقد استهل كاتب مخطوطة "تلخيص عمدة الصفوة في حِلّ القهوة" الشيخ العلامة مدين الحكيم، مخطوطته بالقول: "الحمد لله الذي أحلّ لعباده الطيبات، وجعلها متنوعة من معدن وحيوان ونبات، وجعل منها قهوة البن الصافية الأخلاق المحبوبة عند التلاق المطلوبة عند الفراق الموصوفة بالمنافع في أكثر الآفاق وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن سيدنا محمد الموصوف بأشرف الأخلاق صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم التلاق".

وتضمنت نهاية الكتاب قصيدة في مديح القهوة:

أنا المعشوقة السمراء.. أجلي في الفناجين

وعود الهند لي عطر.. وذكري شاع في الصين.

ويأتي هذا الكشف في سياق الاحتفاء بـ"عام القهوة السعودية 2022"، المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة والمدعومة من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 للتأكيد على قيم الهوية والتراث وعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

أما صاحب مخطوطة "تلخيص عمدة الصفوة في حِلّ القهوة" فكان رئيس الأطباء بمصر، في عصره. له باع في الأدب والتاريخ.