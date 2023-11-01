عمرها آلاف السنين.. 31 موقعاً أثرياً "مهماً" في المثنى ترى النور

شفق نيوز/ أعلنت مفتشية آثار المثنى، يوم الأربعاء، عن اكتشاف عشرات المواقع الأثري في المحافظة منذ مطلع العام الحالي.

وذكر مدير المفتشية، سلوان عدنان لوكالة شفق نيوز، أن "أعمال المسوحات الأثرية في العديد من أقضية ونواحي المثنى خلال الفترة الماضية من العام الحالي أسفرت عن اكتشاف 21 موقعاً أثرياً مهماً، غالبيتها تعود للعصور السومرية والبابلية".

وبين أن "أماكن الاكتشاف كانت ضمن المناطق المحاذية لمحافظة ذي قار لاسيما قضاءي النصر والفجر".

وتابع أن "هناك 10 مواقع أثرية جديدة تم اكتشافها مؤخراً لكن الإعلان عنها تأخر بسبب بعض الإجراءات الفنية لدى الكوادر الآثارية في المفتشية، وبالتالي يصبح عدد المواقع المكتشفة خلال العام الحالي 31 موقعاً أثرياً".

وأضاف عدنان، أن "الجهود التي تبذل من كوادر مفتشية آثار المثنى تسعى للحفاظ على تاريخ المحافظة الأثري"، داعياً أبناء المحافظة إلى الحفاظ على المواقع الأثرية المكتشفة حديثاً وإبعاد من يسعى لتخريبها من خلال أعمال النبش فيها، "كونها مواقع للبشرية جميعاً".