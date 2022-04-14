عليا ورانبير يتزوجان اخيراً

شفق نيوز/ تزوجت الممثلة الهندية عليا بهات من الممثل رانبير كابور، الخميس، في حفل بسيط في مومباي.

ويتواعد كابور (39 عاما) وعليا (29 عاما) منذ خمس سنوات لكنهما أبقيا علاقتهما بعيدا عن الأضواء باستثناء صور المناسبات على وسائل التواصل الاجتماعي والظهور النادر معا.

وأقيم الحفل في منزل كابور في حي باندرا الراقي في مومباي. وتلقى المدعون توجيهات حازمة بعدم نشر صور أو مقاطع فيديو للحفل.

وقالت بهات في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم، وحولنا العائلة والأصدقاء، بالمنزل.. في موقعنا المفضل- الشرفة التي قضينا فيها السنين الخمس الماضية من علاقتنا- تزوجنا".

وحقق أحدث أفلام بهات في دور السينما (جانجوباي كاثياوادي) أكثر من ملياري روبية (26 مليون دولار) بعد طرحه في فبراير/شباط.

وتنتمي هي وكابور إلى عائلتين فنيتين، وحضر الحفل عدد من ممثلي بوليوود منهم كارينا كابور.