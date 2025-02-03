على غرار أستراليا.. إندونيسيا تحمي الأطفال من الفضاء الرقمي

شفق نيوز/ تعتزم وزارة الاتصالات والتقنيات الرقمية الإندونيسية فرض قيود عمرية على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي كجزء من الجهود المبذولة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

وكانت أستراليا قد شرعت قانونا يمنع استخدام الأطفال شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء، بأن مشروعا مماثلا قيد المناقشة، وقد حدد الرئيس مدة شهرين لتنفيذ هذه المبادرة.

وأشارت الوكالة الإندونيسية إلى أن "وزيرة الاتصالات والتقنيات الرقمية ميوتيا حافظ، أعلنت أمس الأحد أنها وقعت مرسوما بشأن تشكيل مجموعة خاصة من شأنها أن تنظر في القيود المتعلقة بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي".

وتتألف المجموعة التي ستباشر عملها اليوم الاثنين 3 فبراير، من ممثلين عن عدة مؤسسات، بما فيها الوزارات والعلماء وخبراء في تعليم الأطفال وإنقاذ الأطفال والمؤسسات النفسية ووكالات حماية الطفل".

ووفقا للوزيرة، أمر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو شخصيا بإكمال اللائحة المتعلقة بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي في أقرب وقت ممكن.

ويهدف هذا الإجراء قبل كل شيء إلى الحد من تداول المواد الإباحية بين الأطفال، حيث تحتل إندونيسيا حاليا المرتبة الرابعة في العالم في مجال استخدام المواقع الإباحية.

يذكر أن أستراليا منعت في نوفمبر 2024 الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو إنشاء حسابات جديدة.

وبهذا باتت أستراليا أول دولة في العالم تقيد عمر مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على أراضيها.