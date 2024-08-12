على خطى "الافتتاح".. غضب يلاحق حفل ختام أولمبياد باريس

شفق نيوز/ أثار حفل ختام الألعاب الأولمبية في باريس جدلاً واسعاً، على غرار حفل الافتتاح الذي واجه انتقادات حادة.

وأقيم الحفل الختامي (مساء الأحد) في استاد سان دونيه، وواجهت عروضه انتقادات بسبب ما وصفه البعض بالعروض "غير اللائقة".

وأثارت "الكائنات الغريبة" و"الرسائل المشبوهة" التي ظهرت خلال الحفل استياء بعض الجماهير، حيث اعتبروا أن العروض ابتعدت عن روح الرياضة.

ومن أبرز الانتقادات كان ظهور "الكائن الذهبي" المغطى بالأشواك، الذي اعتبره البعض تعبيرًا عن الشر وغير ملائم لحفل يُفترض أن يكون مبهجًا.

لكن اللجنة المنظمة قدمت تفسيرًا لظهور "الكائن الذهبي"، موضحة أنه مستوحى من التراث التاريخي لفرنسا، موضحة أن الشخصية تمثل تمثالًا برونزيًا مذهّبًا صُبّ في عام 1836 ويعبر عن "الحرية"، ويقع فوق عمود يوليو في ساحة الباستيل بباريس. كما أن الإلهام الآخر كان من كبسولة "الرحالة الذهبي" التي أُطلقت إلى الفضاء في عام 1977 بواسطة مركبة الفضاء الأميركية "فويجر"، والتي احتوت على "سجل ذهبي" كرسالة زمنية بين النجوم.