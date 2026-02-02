علماء يكشفون صلة بين فيتامين B1 ووظائف الجهاز الهضمي

شفق نيوز- متابعة

أظهرت دراسة أجراها علماء إسبان، أن سرعة مرور الطعام عبر الأمعاء ترتبط بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين B1، وذلك في إطار بحثهم عن الجينات المسؤولة عن حركة الأمعاء.

وشملت الدراسة 260 ألف شخص، مع التركيز على الجينات المؤثرة في وظائف الأمعاء، دون أن تتناول خصائص الثيامين بشكل مباشر.

وأظهرت النتائج أن "نوعين من الجينات يؤثران على التعبير الجيني للجينات التي تنشط نقل فيتامين B1، وبعد فحص بيانات 98,500 شخص، وجد الباحثون ارتباطا بين تناول الثيامين وعدد مرات التبرز.

كما أظهرت الدراسة فعالية مكملات الثيامين في علاج التهاب الأمعاء. ويخطط الباحثون خلال الدراسات المقبلة إلى تحديد ما إذا كان التدخل الغذائي الموجه بمكملات الثيامين يمكن أن يخفف من اضطراب حركة الأمعاء وأعراض متلازمة القولون العصبي لدى الأفراد المعرضين وراثيا.

يذكر أن فيتامين B1 يتوافر بكثرة في المكسرات، وبذور عباد الشمس، والبقوليات، واللحوم، والأسماك. ومن وظائفه الرئيسية المساعدة في تحويل الطعام إلى طاقة، ونظرا لأن الجسم لا ينتجه، يجب الحصول عليه من الأطعمة بشكل منتظم.