علماء يكتشفون لأول مرة أدلة "مذهلة": سناجب "آكلة للحوم"

شفق نيوز/ اكتشف العلماء لأول مرة أدلة "مذهلة" على سلوكيات مفترسة لدى السناجب، حيث تقوم بصيد وأكل فئران الحقل في ولاية كاليفورنيا.

وعادة ما تُرى السناجب وهي تملأ خدودها بالمكسرات والبذور أو الحبوب، ما يشير إلى أنها من الأنواع التي تتغذى على النباتات. ولكن الاكتشاف الأخير، الذي نُشر في مجلة Ethology، يشير إلى أن السناجب قد تكون من الحيوانات آكلة اللحوم الانتهازية (أي أنها نباتية بشكل رئيسي ولكنها تستهلك لحوما أيضا) ولديها نظام غذائي أكثر مرونة مما كان يعتقد سابقا.

وفي الدراسة، قام علماء من جامعة كاليفورنيا ديفيس، بمراقبة 74 تفاعلا بين السناجب وفئران الحقل في شهري يونيو ويوليو 2024. ووجدوا أن أكثر من 42% من هذه التفاعلات تضمنت صيدا نشطا من السناجب للفئران الصغيرة.

وقالت جنيفر سميث، أستاذة البيولوجيا في جامعة كاليفورنيا والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "كان هذا صادما. لم نر هذا السلوك من قبل. كان هذا سلوكا لم نكن نتوقعه ويلقي الضوء على حقيقة مفادها أن هناك الكثير لنتعلمه عن التاريخ الطبيعي للعالم من حولنا".

وأوضحت سميث أنه عندما عندما شاهد طلاب الجامعة مقطع فيديو يظهر السناجب وهي تصطاد الفئران، كان الأمر مفاجئا للغاية بالنسبة لهم، لدرجة أنهم لم يصدقوا ما يرونه. وكانت الفكرة غير مألوفة لهم، لأن السناجب عادة ما تعرف بتغذيتها على المكسرات والبذور، وليس على الفئران. ولكن بعد أن بدأوا في مراقبة السلوك، اكتشفوا أنه كان يحدث يوميا تقريبا.

ووثق العلماء العديد من الحالات التي شوهدت فيها السناجب من جميع الأعمار تصطاد الفئران وتأكلها وتتنافس على الفريسة في غضون أقل من شهرين.