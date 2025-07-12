علماء يكتشفون طريقة فعالة لعلاج أخطر أنواع الأورام وأكثرها انتشارا

شفق نيوز- متابعة

أعلنت مجلة "ACS Nano" أن علماء من جامعة ميسوري الأمريكية تمكنوا من اكتشاف طريقة فعالة لعلاج سرطانات الرئة التي تعد من أخطر أنواع الأورام وأكثرها انتشارا.

وجاء في منشور للمجلة:"أثناء الدراسات التي أجراها علماء جامعة ميسوري لمعرفة سبل مكافحة مرض السرطان، اكتشفوا طريقة لمواجهة أحد التحديات الرئيسية في علاج سرطان الرئة، ألا وهو مقاومة الورم للأدوية، وتبين لهم أن سبب انتكاس المريض المصاب بهذا الورم هو التقلبات الجزيئية بين بروتيني AXL وFN14 في الجسم أثناء العلاج، وفي حال تم تثبيط عمل أحد هذين البروتينين يتم تنشيط البروتين الآخر، ما يؤدي إلى استمرار نمو الورم في الجسم.

ولحل هذه المعضلة ابتكر العلماء جسيمات نانوية مصنوعة من الجيلاتين، قادرة على إيصال العلاج مباشرة إلى الورم، دون إحداث تدخل في عمل بروتيني L وFN14، وبينت التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية المصابة بالسرطان أن هذه الاستراتيجية فعالة في محاربة الأورام، فبعد حقن هذه المواد في أجسام الفئران تم تثبيط المرض واستعادت الأورام في أجسام الفئران الحساسية للعلاجات الكيميائية.

يعتقد الباحثون أن طريقتهم يمكن أن تصبح أساسا لتطوير أساليب جديدة لعلاج سرطان الرئة، تتيح إطالة أمد فعالية الأدوية الحالية ومنع تطور مقاومة الأورام للأدوية، كما أن دراستهم ساهمت في فهم الآليات الأساسية لمقاومة الأورام للمركبات الدوائية، ما يمهد الطريق لتطوير أدوية أكثر فعالية للسرطان.