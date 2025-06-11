علماء يعثرون على "عشبة الخلود" وعلاج السرطان

شفق نيوز/ اكتشف باحثون من جامعة "تاتيشيف" الحكومية في استراخان بجنوب روسيا، نباتا جديدا من فصيلة الأستراغالوس (نبات الخلنج) ذي الخصائص الطبية، وذلك في إطار رحلة استكشافية على الحدود الروسية الكازاخستانية.

وشارك في الرحلة الاستكشافية أيضا العلماء من جامعة غرب كازاخستان وموظفون من حديقة النباتات التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في الأورال، وأُطلق على النوع الجديد اسم "أستراغالوس إيفانوف". جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الجامعة.

وتم اكتشاف النوع الجديد من النباتات خلال بعثة "إندر-2025" العلمية الدولية في منطقة اندر الملحية الحدودية. ويُعدّ "أستراغالوس إيفانوف" نباتا محليا في المنطقة، ولم يُسجل علميا من قبل، وسُمي نسبة لعالم النبات فيسفولود إيفانوف رئيس مدرسة النباتات الأرضية (الجيوبوتانيكا) في جامعة غرب كازاخستان.

يذكر أن "أستراغالوس إيفانوف" عبارة عن شبه شُجَيِّرة ذات سيقان متفرعة طولها 5-10 سم بسويقات زهرية طولها 5-8 سم وأزهار كريمية أو وردية فاتحة وثمار قرنية مجوفة تحتوي على 25 بذرة.

ويمتاز الأستراغالوس الملقب بـ"عشبة الخلود" لدى السكيثيين القدماء بما يلي:

- تعزيز المناعة ضد الأورام وأمراض القلب.

- خصائص مضادة للفيروسات (تحفيز إنتاج الإنترفيرون).

- تنشيط آليات مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية.

- تحسين وظائف الكبد وتخفيض نسبة السكر في الدم.

- توسيع الأوعية الدموية (مما يخفض ضغط الدم).

وقال متحدث باسم جامعة "تاتيشيف" الحكومية إن "كل نوع نباتي مُكتشف حديثا يحمل خصائص دوائية محتملة وفريدة لم تُدرس بعد".