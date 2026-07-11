علماء يطورون لقاحاً ضد مرض يفتك بملايين الأطفال

شفق نيوز- متابعة

أفادت شبكة "فوكس نيوز"، بأن العلماء تمكنوا من إنجاز مهم في تطوير لقاح ضد بكتيريا الإشريكية القولونية المعوية المولدة للذيفان (ETEC)، وهي أحد الأسباب الرئيسية للإسهال الحاد في العالم.

وأضافت الشبكة أن التقنية الجديدة تم ترخيصها لشركة أدوية فرنسية لمواصلة تطويرها، في خطوة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة الصحية المزمنة التي تسجل ملايين الإصابات سنويا، وتؤثر بشكل خاص على الأطفال في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل.

ورغم هذه النتائج الواعدة، يحذر العلماء من أن الطريق ما يزال طويلا قبل تحويل هذا الاكتشاف إلى لقاح متاح للجميع.

وأوضحوا أن التقنية لا تزال قيد التطوير، وتحتاج إلى دراسات معملية إضافية وتجارب سريرية موسعة ومراجعة من الجهات التنظيمية المختصة، قبل أن يتمكن الناس من استخدامها. لكن الاتفاق مع الشركة الفرنسية يمثل دفعة قوية لتسريع هذه المراحل.

وبهذا، يبقى الأمل معلقا على مستقبل هذا اللقاح الذي قد ينقذ حياة ملايين الأطفال حول العالم، ويخفف العبء الصحي والاقتصادي الناجم عن هذا المرض في المجتمعات الأكثر فقراً.