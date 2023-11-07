علماء يستعينون بالذكاء الاصطناعي لتطوير لقاحات مرض خطير

شفق نيوز/ تمكن فريق من العلماء الأمريكيين من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتطوير لقاحات اختبارية ضد مرض السيلان.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن فريقا من العلماء بقيادة سانجاي رام، الأستاذ في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس تمكنوا من تطوير اختبارية ضد مرض السيلان، وخلال تطوير اللقاحات استعملوا تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركة EVAXION Biotech الدنماركية الناشئة، والتي كانت عبارة عن برمجيات قادرة على تحليل التفاعلات الافتراضية بين الجهاز المناعي ومسببات الأمراض بما فيها بروتينات البكتيريا المسببة للمرض.

واستخدم العلماء خوارزميات برمجية لتحليل البروتينات من السلالات العشر الأكثر شيوعا من بكتيريا النيسرية البنية أو Neisseria gonorrhoeae، والتي تعتبر العامل المسبب لمرض السيلان، واختار الذكاء الاصطناعي أكثر 26 بروتينا نشاطا في هذه الأنواع من البكتيريا ، وبذلك تمكن الباحثون من تطوير 11 لقاحا تجريبيا بناء على نتائج الاختبارات، ثم اختبروا النماذج الأولية منها على الفئران.

وأكثر اللقاحات الاختبارية فعالية كان اللقاح المبني على بروتينات NGO1549 و NGO0265، إذ أدى إدخال هذه البروتينات إلى جسم الفئران إلى تكوين أجسام مضادة قادرة على تحييد أكثر من 50 نوع شائع من العوامل المسببة لمرض السيلان، وأثبت هذا اللقاح فعاليته بشكل خاص في مكافحة السلالة "المحصنة" H041، والتي لا يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، الأمر الذي يعطي الأمل لإجراء مزيد من الاختبارات لتطوير لقاحات فعالة ضد مرض السيلان وخصوصا سلالات المرض المقاومة للعلاج.

المصدر: فيستي - RT