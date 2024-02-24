علماء يثبتون خطأ نسبية "أينيشتاين" ويتحدثون عن "الجاذبية الكمومية"

شفق نيوز/ تمكن باحثون من جامعة مدينة "Southampton" بساحل إنجلترا الجنوبي، من تحقيق قفزة عملاقة نحو إثبات خطأ نادر اكتشفوه، وارتكبه الموصوف بأنه "دائما على حق" وهو ألبرت أينيشتاين، الراحل في 1955 بعمر 76 عاما، وصاحب نظريتي النسبية الخاصة والنسبية العامة.

كما تمكنوا من قياس تأثير الجاذبية على جسيم صغير جدا، ما يمهد الطريق لكشف أسرار "الجاذبية الكمومية" والتعرف إلى كثير من أعظم أسرار الكون، وهو اختراق مذهل، له توابع ويحدث لأول مرة.

والذي تمكن منه العلماء، وفق دراسة لهم، نشرتها مجلة "Science Advances"، هو قياس قوة الجاذبية على جسيم معدني يزن 43 جزءا من مليون من الكيلوغرام، أو 0.43 ملليغرام "وهي أصغر كتلة تم تسجيلها على الإطلاق" وحطمت الرقم القياسي السابق، والذي كان جسيمه بوزن أكثر من 200 مرة، عند 90 ملليغرام.

والمعروف للفيزيائيين وغيرهم من العلماء، أن أينشتاين لم يكن يعتقد أن بالإمكان اختبار تأثيرات الجاذبية على المستوى دون الذري، لكن العلماء الذين يقفون وراء الدراسة الجديدة واثقون من أنهم سيكونون قادرين على توسيع نطاق طريقتهم إلى حوالي 1000 مرة أصغر للوصول إلى هذا المقياس الصغير في 5 إلى 10 سنوات.