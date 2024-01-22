علماء يتوقعون.. عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض غداً

شفق نيوز/ من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية جديدة من المستوى G1 (ضعيف) في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري (يوم غد الثلاثاء)، وفقًا للمعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني لمختبر علم فلك الأشعة السينية الشمسية التابع لمعهد أبحاث الفضاء، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد الطاقة الشمسية.

ويبين الرسم البياني المعروض على الموقع الإلكتروني، أن الغلاف المغناطيسي للأرض سيكون مضطربًا ليلة 23 يناير / كانون الثاني، وستصل الاضطرابات إلى ذروتها عند الساعة 6:00 (بتوقيت بغداد)، وستهدأ عند الظهر.

وبحسب الموقع الروسي، ستتوافق قوة العاصفة مع الفئة G1، ويتم تقييم قوة العواصف المغناطيسية على مقياس من خمس نقاط، وتعتبر العاصفة من مستوى G1 هي الأضعف.

ويمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية على الأرض، والتي بدورها تسبب اضطرابات في أنظمة الطاقة وتؤثر أيضًا على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

تتسبب العواصف الشديدة في تعطيل اتصالات الموجات القصيرة وأنظمة الملاحة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية. كما أن زيادة النشاط الشمسي يمكن أن يؤدي إلى توسيع جغرافية عمليات رصد الشفق القطبي.