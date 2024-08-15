علماء إسبان ينجحون في إنتاج أول خروف معدل وراثيا

شفق نيوز/ نجح العلماء من المعهد الوطني الإسباني للبحوث الزراعية والغذائية والتكنولوجيا في إنتاج أول خروف معدل وراثيا في إسبانيا.

وقال المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا، إن مجموعة من المتخصصين الإسبان ابتكروا أول خروف معدل وراثيا في إسبانيا. وأطلق على الحيوان اسم "تيودورو".

وأضاف المجلس أنه "سيعمل على دراسة الاضطرابات الإنجابية لدى حيوانات المزرعة، وسيصبح الحيوان نموذجا لفهم عملية الإخصاب في الجنس البشري".

وكما أوضح الباحث بابلو بيرميجو ألفاريز، فإن "النماذج الحيوانية المعدلة وراثيا ضرورية لتوسيع المعرفة حول أي عمليات بيولوجية".

وبحسب الأخصائي فإن هذه الحيوانات تحتوي على تعديلات وراثية من شأنها إزالة أو تعديل جين معين، وبالتالي تجعل من الممكن التعرف بشكل لا لبس به على وظيفته في العملية البيولوجية".

المصدر: rbk.ru - RT