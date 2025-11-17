علماء روس يطورون طريقة ثورية لتشكيل الأوعية الدموية والأعضاء اصطناعياً

شفق نيوز- موسكو

يعمل علماء روس على تطوير تقنية لزراعة الأوعية الدموية والأعضاء اصطناعيا، تعتمد على معالجة المواد الخلوية باستخدام مجالات فيزيائية متقدمة.

ويشير إيغور بلاخوتنيوك، رئيس مشروع التصنيع الحيوي في شركة JSC NIITFA التابعة لمؤسسة Rosatom، إلى أن "النهج السابق للطباعة الحيوية كان يعاني من مشاكل، إذ أثناء مرحلة النمو الإضافي للعضو، تموت خلايا الطبقة السفلية، ما يجعل العضو غير صالح للزراعة".

أما باستخدام تقنية التصنيع الحيوي، فتختلف عملية إنتاج الأنسجة الحية تماما ويقول بلاخوتنيوك:"التصنيع الحيوي هو تقنية نعالج من خلالها المواد الخلوية باستخدام المجالات الفيزيائية، أولا نحضر الحبر الحيوي، المكوّن من كرويات - تكتلات خلوية - ضرورية للعضو أو النسيج المستهدف، كما يمكن للتصنيع الحيوي أن يشكّل هياكل أكثر تعقيدا في الوقت نفسه".

ويشير إلى أن "تركيز العلماء الروس كان على تكوين الأوعية الدموية نظرا لأن أمراض القلب والأوعية الدموية تُعد السبب الرئيسي للوفاة بين البشر".

ويضيف: "كانت الأوعية الدموية أول هذه التقنيات التي ركّزنا عليها عند ابتكار تقنيات تكوين الأعضاء والأنسجة".

ويؤكد بلاخوتنيوك أن "هذه الابتكارات ستقربنا تدريجيا من إنتاج أعضاء وظيفية حية للمرضى المحتاجين، والتي يمكن دمجها لاحقا في جسم الإنسان بعد زراعتها سنقترب تدريجيا من إنتاج أعضاء وظيفية قبل زراعتها، لتكون جاهزة للاندماج في جسم المريض".