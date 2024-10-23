علماء روس يحددون التاريخ الدقيق لأكبر انفجار بركاني منذ عشرة آلاف عام

شفق نيوز/ نجح علماء جامعة الأورال الفيدرالية، بدعم مؤسسة العلوم الروسية، في تحديد التاريخ الدقيق لأكبر ثوران بركاني خلال العشرة آلاف سنة الماضية.

وبحسب العلماء، بعد تحليل حلقات نمو الأشجار شبه الأحفورية في شبه جزيرة يامال الروسية شمال سيبيريا، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن ثوران بركان كيكاي حدث في عام 5279 قبل الميلاد، وكما يعتقد الخبراء، هذا التاريخ يمكن أن يصبح علامة زمنية لمزامنة التسلسل الزمني للانفجارات البركانية الأخرى.

وعند دراسة العمليات في الماضي البعيد، غالبا ما يكون من الصعب على العلماء فهم التسلسل الذي جرت فيه الأحداث، والتي تم الحصول على معلومات عنها من مصادر مختلفة.

وعلى سبيل المثال، ليس من الممكن دائما فهم سبب وفاة الحضارات القديمة، والمشكلة الرئيسية هي الربط الدقيق للأحداث الطبيعية والاجتماعية بالتواريخ المطلقة، وهذا يتطلب علامات زمنية يمكن من خلالها ربط أنواع مختلفة من التسلسلات الزمنية. ربما تكون هذه العلامات عبارة عن ثورات بركانية لها عواقب على نطاق عالمي.

وركز موظفو مختبر أساليب العلوم الطبيعية في البحوث الإنسانية بجامعة الأورال الفيدرالية الروسية، ومعهد البيئة النباتية والحيوانية التابع لفرع الأورال التابع لأكاديمية العلوم الروسية على أكبر ثلاث ثورات بركانية خلال العشرة آلاف سنة الماضية: بركان إيلينسكي في كامتشاتكا (منذ 8500 عام)، ومازاما في أمريكا الشمالية (منذ 7600 عام) وكيكاي في الجزر اليابانية (منذ 7300 عام).

ووفقا لتقديرات علماء البراكين الذين درسوا الرماد البركاني، بلغ حجم المواد المقذوفة من البركانين الأولين حوالي 150 كيلومترا مكعبا، وبلغ حجم الكتلة المقذوفة من بركان كيكاي 300-450 كيلومترا مكعبا.

وقال راشيت خانتميروف، الباحث البارز في علم التأريخ الشجري بمعهد التاريخ التجريبي والطبيعي في معهد البيئة النباتية والحيوانية، فرع الأورال للأكاديمية الروسية للعلوم: "هذا أكبر بعدة مرات من حجم ثوران أي من البراكين اللاحقة، بما في ذلك ثوران تامبورا القوي في عام 1815".

ومع ذلك، أضاف أنه تم اكتشاف ثلاث قمم عالية جدا من محتوى الكبريتات في طبقات الأنهار الجليدية في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية في نفس الوقت تقريبا، ويتوقع العلماء أن هذه هي آثار الانفجارات الثلاثة المذكورة.

وأشار خانتميروف إلى أنه "قد قررنا التحقق مما إذا كان هناك أي شذوذ في حلقات الأشجار، والتي أرجعها علماء البراكين والباحثون في الأعمدة الجليدية إلى هذه التواريخ بزائد أو ناقص 100 عام. وكانت المادة المستخدمة عبارة عن خشب الصنوبر شبه الأحفوري من شبه جزيرة يامال، حيث يغطي التسلسل الزمني لحلقات الأشجار الأطول عمرا للمناطق القطبية آخر 8768 عاما".

ووفقا له، بالنسبة لإلينسكي ومازاما، لم يكن من الممكن تحديد أي أحداث خاصة خلال هذه الفترات، ولكن قرب التاريخ المتوقع لثوران بركان كيكاي، "نوع من الأحداث الكارثية التي أدت إلى انخفاض حاد في نمو الأشجار وتشكيل حلقات نمو غير طبيعية مع قنوات راتنجية وخشب متأخر (عالي الكثافة) غير متشكل".

وأضاف العالم: "وقع هذا الحدث في عام 5279 قبل الميلاد، واستمرت الظروف القاسية لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل. وهذا الوضع مشابه جدا للصورة التي حددها علماء التأريخ العمري للانفجارات البركانية الكبيرة الأخرى، ويمكن الافتراض بأمان أن هذه الحلقات الشاذة ظهرت نتيجة لذلك من ثوران بركان كيكاي".

كما يشير الخبراء، إذا كان افتراض علماء التأريخ الشجري حول تاريخ ثوران كيكاي صحيحا، فمن الضروري إجراء تعديل كبير على التسلسل الزمني لطبقات الأنهار الجليدية في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، وهذا قد يغير الأفكار حول تغير المناخ والبيئة الطبيعية، والتي يتم الحصول على معلومات عنها من أعمدة الجليد.

وتم نشر البحث في مجلة Dendrochronologia العلمية الدولية المحكمة، التي تقدم أبحاثا عالية الجودة تتعلق بحلقات نمو النباتات الخشبية، أي الأشجار والشجيرات، وتطبيق دراسات حلقات الأشجار.

وتشمل المجالات التي تغطيها المجلة، علم الآثار وعلم النبات وعلم المناخ وعلم البيئة والغابات والجيولوجيا وعلم المياه.

المصدر: موقع RT الروسي