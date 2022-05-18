علماء بيئة: تلوث الهواء يقتل 9 ملايين شخص سنوياً

شفق نيوز / أفاد فريق من العلماء، يوم الأربعاء، بأن زيادة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة والتسمم بالرصاص، مسؤولان عن وفاة نحو 9 ملايين شخص سنويا منذ 2015، الأمر الذي يقوض التقدم المتواضع في مواجهة التلوث حول العالم.

ووفقا لتحليل العلماء لبيانات معدلات الوفاة العالمية ومستويات التلوث فإن "تلوث الهواء من عمليات الصناعة والتوسع الحضري ساهم بزيادة نسبتها 7% في الوفيات المرتبطة بالتلوث بين 2015 و2019".

وذكر ريتشارد فولر، (مشارك في الدراسة) ورئيس جمعية "بيور إيرث" العالمية: "على النقيض من تغير المناخ والملاريا ومرض نقص المناعة المكتسب، فإننا لا نركز كثيرا على تلوث البيئة".

وأظهرت تقديرات في نسخة سابقة من الدراسة نُشرت عام 2017 أن حصيلة الوفيات بسبب التلوث بلغت نحو 9 ملايين سنويا، أو وفاة من كل 6 على مستوى العالم، كما زادت التكاليف التي يتكبدها الاقتصاد العالمي إلى 4.6 تريليون سنويا.

وفي الدراسة الحديثة التي نشرتها دورية "لانست بلانتاري هيلث" على الإنترنت، حلل الباحثون بيانات 2019 من دراسة تجريها جامعة واشنطن تدرس التعرض للتلوث وتحسب مخاطر الوفاة الناتجة عنه.

وتركز الدراسة الحديثة خصيصا على مسببات التلوث، وفصلت الملوثات التقليدية مثل التدخين في الأماكن المغلقة أو الصرف الصحي عن الملوثات الأكثر حداثة مثل تلوث الهواء بسبب الصناعة والكيماويات السامة.

وخلص الباحثون إلى أن "الوفيات المرتبطة بالملوثات التقليدية انخفضت على مستوى العالم، لكنها ما زالت تشكل مشكلة رئيسية في أفريقيا وبعض البلدان النامية الأخرى".