علماء بريطانيون يطورون أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تحديد السرطان بدقة

شفق نيوز / طوَّر أطباء وعلماء وباحثون بريطانيون نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه تحديد مرض السرطان بدقة، في تطور يمكنه تسريع تشخيص المرض وعلاجه.

وبحسب صحيفة The Guardian البريطانية، يُمكن لأداة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي صممها خبراء في صندوق مؤسسة Royal Marsden التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ومعهد أبحاث السرطان في لندن وجامعة إمبريال كوليدج لندن، تحديد ما إذا كانت الأورام غير الطبيعية الموجودة في الأشعة المقطعية سرطانية أم لا.

والسرطان هو سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم؛ فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يُعزى إليه نحو 10 ملايين حالة وفاة سنوياً، أو ما يقرب من حالة وفاة واحدة من بين كل 6 وفيات. ومع ذلك، في كثير من الحالات، يمكن الشفاء من هذا المرض إذا اكتُشِف مبكراً وعُولج سريعاً.

ووفقاً للدراسة، التي نُشِرَت نتائجها في دورية eBioMedicine التابعة لمجلة Lancet، تعمل الخوارزمية بكفاءة وفاعلية أكبر من طرق التشخيص الحالية.

التشخيص المبكر

إذ قال الدكتور بنجامين هانتر، مسجل الأورام السريري في مؤسسة Royal Marsden: "نأمل بأن تحسّن هذه الأداة مستقبلاً التشخيص المبكر للسرطان، وتطوير علاج أنجح من خلال تسليط الضوء على المرضى المعرضين لأعلى مخاطر ووضعهم على مسار سريع من التدخل الطبي المبكر".

واستخدم الفريق التصوير المقطعي المُحوسَب لنحو 500 مريض يعانون من عُقيدات رئوية كبيرة لتطوير خوارزمية ذكاء اصطناعي باستخدام علم الأشعة. ويمكن لهذه التقنية استخراج المعلومات الحيوية من الصور الطبية التي لا يسهل على العين البشرية رصدها.

ثم اختُبِر نموذج الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان بإمكانه تحديد العُقيدات السرطانية بدقة.

واستخدمت الدراسة مقياساً يُسمى المنطقة الواقعة تحت المنحنى لمعرفة مدى فاعلية النموذج في التنبؤ بالسرطان. ويشير الرقم 1 على المقياس إلى أنه نموذج مثالي، بينما من المتوقع ظهور الرقم 0.5 إذا كان النموذج يخمن عشوائياً.

وأظهرت النتائج أنَّ نموذج الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد مخاطر الإصابة بالسرطان لكل عقدة باستخدام مؤشر المنطقة الواقعة تحت المنحنى قدره 0.87. وأظهرت التكنولوجيا الجديدة أيضاً أداء أفضل وفق اختبار Brock، وهو الاختبار المستخدم حالياً في الأبحاث السريرية، الذي سجل 0.67.

وقال هانتر: "وفقاً لهذه النتائج الأولية، يبدو أنَّ نموذجنا يحدد عُقيدات الرئة الكبيرة السرطانية بدقة. وفي الخطوة التالية، نخطط لاختبار التكنولوجيا على المرضى الذين يعانون من عُقيدات الرئة الكبيرة في العيادة لمعرفة ما إذا كان بإمكانها التنبؤ بدقة بخطر الإصابة بسرطان الرئة".

اتخاذ قرارات أسرع

وقد يساعد نموذج الذكاء الاصطناعي الأطباء أيضاً على اتخاذ قرارات أسرع بشأن المرضى الذين يعانون من نمو كتل غير طبيعي في أجسامهم، الذي يعتبر حالياً متوسط الخطورة.

وشدد الفريق على أن الدراسة التي تحمل اسم Libra -المدعومة من مؤسسة Royal Marsden الخيرية للسرطان، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية، وتحالف RM Partners and Cancer Research في المملكة المتحدة- لا تزال في مراحلها الأولى. وأكدوا أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات قبل إدماج النموذج في أنظمة الرعاية الصحية.

لكنهم قالوا إن الفوائد المحتملة لهذه الأداة الجديدة واضحة. ويأمل الباحثون بأن تتمكن أداة الذكاء الاصطناعي في النهاية من تسريع اكتشاف السرطان من خلال المساعدة في تسريع علاج المرضى، وتبسيط تحليل الأشعة المقطعية.

من جهته، قال كبير الباحثين في دراسة Libra الدكتور ريتشارد لي: "من خلال هذا العمل، نأمل بتوسيع الآفاق الحالية لسرعة اكتشاف المرض باستخدام تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي".