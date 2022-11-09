علبة "شيتوس" تدخل التاريخ .. شاب أمريكي يطلب العثور عليها من "الحضارات المستقبلية"

شفق نيوز / قام مستخدم في تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك، اليوم الأربعاء، وضع عبوة صغيرة من مقرمشات "شيتوس" الحارة داخل تابوت حجري ، مع شاهد قبر بورقة ذهبية من أجل "أن تعثر عليها الحضارات المستقبلية".

وقال فنان الميمات، المعروف على تطبيق تيك توك باسم @Sunday.nobody، والذي يبلغ من العمر 28 عاماً، إنه "ليس هناك شيء آخر أود حقاً أن أنفق مالي عليه" سوى إتمام مشروع من هذا النوع.

وأضاف الشاب الذي يعيش في مدينة سياتل بواشنطن، وفق لما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية أن "كل شيء يتعلق بالتابوت الحجري صُمم وبني من الصفر، بما في ذلك القوالب الخارجية وشاهد القبر الذي يذكر مكونات مقرمشات شيتوس، وذلك في فيديو نُشر على المنصة"، موضحاً أن "عملية البناء بأكملها صُممت كي تضمن أن عبوة المقرمشات، المثبتة بمادة صمغية والمعلقة بأسلاك، سوف تنجو لآلاف السنين".

كما أشار في حديثه مع موقع Insider إلى أنه "نُفذ باستخدام "952.5 كيلوغرام من الإسمنت، ومجموعة من الكدمات العشوائية لاحقاً"، وبمجرد أن أتم البناء، "صبغ الشاب التابوت الحجري باللون الأسود، واستخدم سيارته لوضع شاهد القبر البالغ وزنه 408 كيلوغرامات، ودفن بناءه بعد ذلك في موقع دفن مكتوب عليه: "قطعة أثرية تاريخية مدفونة هنا. لا تفتح قبل 10 آلاف عام. دُفنت في عام 2022".

وانتشرت عملية البناء، التي استغرقت 4 أشهر، على شبكة الإنترنت، وشوهدت أكثر من 10 ملايين مرة منذ رفعها على الإنترنت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال المستخدم @Sunday.nobody، الذي تضمنت أعماله السابقة "مخطوطة دينية تعود للقرن الحادي والعشرين"، وهي عبارة عن نسخة من فيلم Shrek يرويها إنسان آلي، إن المشروع كلفه 1200 دولار، وهو مبلغ أدخره على مدى عامين من عمله رسام رسوم متحركة.

ولما وجد نقصاً في الأموال التي يدخرها، بدأ الشاب المشروع "لأنه ليس هناك شيء آخر أود حقاً أن أنفق مالي عليه". وأضاف: "أفضل أن أبيع نفسي لمهنتي بدلاً من أن أبيع فني إلى الناس. لا أود حقاً أن أكون رجل مبيعات".