إعلان حالة الإنذار القصوى بسبب قط هارب

شفق نيوز/ أثار قط حالة من الذعر والرعب بين سكان مدينة يابانية، بعد سقوطه في وعاء يحتوي على مواد كيماوية سامة تسبب السرطان ثم اختفى، ما استدعى تحرك السلطات وإعلان حالة التأهب القصوى.

الهر سقط في وعاء يحتوي على مواد سامة في مصنع للطلاء المعدني في فوكوياما بمحافظة هيروشيما، ثم اختف ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وفق ما ذكرته "CNN".

كما التقطت كاميرات المراقبة هذا الحيوان الأليف خلال مغادرته مصنع نومورا ميكي فوكوياما لطلاء المعادن، مساء الأحد الماضي، ورأى أحد العمال فيما بعد آثار أقدام صفراء داكنة تتحرك بعيدا عن حاوية تحتوي على مادة مميتة.

هذا وأفاد المسؤولين بمحافظة هيروشيما أن القطة ربما سقطت في حاوية يبلغ طولها 3 أمتار، وتحتوي على الكروم سداسي التكافؤ (VI) قبل هروبها من المصنع.

وقال مسؤول في مجلس مدينة فوكوياما إن عمليات البحث في الأحياء لم تعثر بعد على القطة، وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت على قيد الحياة.

ودعا الفريق الطبي بمدينة فوكوياما، الناس إلى "إبلاغ مسؤولي المدينة أو الشرطة عن أي قطة بها تشوهات"، مشددا على ضرورة عدم لمسها على الإطلاق.

كما وجهت السلطات التعليمية بضرورة إبلاغ طلاب المدارس الابتدائية المحلية بضرورة عدم الاقتراب من أي قطط تبدو مريضة أو غير طبيعية.

يشار إلى أن المادة Chromium-6 يمكنها أن تتسبب في طفح جلدي وتهيج، وتلف للعين والجلد، بجانب سرطان الرئة، حال تم استنشاقها.

كما يمكن أن يتسبب ابتلاع المادة في آلام بالبطن وإسهال وفشل في القلب، بجانب تلف الأمعاء والكبد والكلى، وربما يتطور الأمر إلى الوفاة، بحسب وكالة الأمن الصحي البريطانية المسؤولة عن حماية الصحة العامة في المملكة المتحدة.