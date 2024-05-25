إعلان الفيلم الفائز بـ"السعفة الذهبية" في مهرجان كان السينمائي

شفق نيوز/ فاز فيلم الدراما والكوميديا السوداء "أنورا" للمخرج الأمريكي، شون بيكر، يوم السبت، بجائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان كان السينمائي.

ويحكي الفيلم عن راقصة شابة تتعرف على ابن أحد الأثرياء الروس الذي يقع في حبها وتبدأ مغامرتهما معا.

وتفوق هذا الإنتاج، على 21 فيلما آخر في قائمة المسابقة، بما في ذلك أفلام لمخرجين معروفين مثل فرانسيس فورد كوبولا وديفيد كروننبرج.

وتنافس على الجائزة فيلم سيرة ذاتية عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وفيلم موسيقي عن زعيم عصابة مكسيكي وفيلم للمخرج فرنسيس فورد كوبولا استغرق إعداده فترة طويلة ضمن أعمال أخرى.

وترأست لجنة التحكيم جريتا جرويج، مخرجة فيلم ‭‬‬باربي الذي حقق نجاحا كبيرا الصيف الماضي وضمت ثمانية أعضاء آخرين.