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إعلانات المشاهير تكتسح مواقع التواصل في العراق ومركز ينتقد غياب الرقابة

Category: منوعـات

Date: 2022-05-29T08:40:04+0000
إعلانات المشاهير تكتسح مواقع التواصل في العراق ومركز ينتقد غياب الرقابة

شفق نيوز/ انتقد مركز الإعلام الرقمي DMC، يوم الأحد، عدم وجود تنظيم ورقابة على ظاهرة الاعلانات التي يقدمها مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في العراق، مشيراً الى أن لهذه المنصات تأثيراً واضحاً على اقتصاد البلد والحياة الاجتماعية عموما.

واوضح المركز في بيانٍ ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدداً غير قليل من الاعلانات التي تستهدف الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي تمارس التضليل والخداع او منح صفات تسويقية لبعض المنتجات الصحية والطبية دون موافقة الجهات المختصة".

وأضاف، ان "العلامات التجارية في العراق اسوة بدول العالم الاخرى تحاول الاستفادة من مشاهير السوشيال ميديا social media influencers (SMIs) في الحملات التسويقية لهذه العلامات واستغلال الصورة النمطية لهؤلاء المشاهير وعكسها على المنتجات او العلامة التجارية نفسها".

وحث المركز الجهات الحكومية المختصة على "وضع أسس ومعايير قانونية واخلاقية محددة للاعلانات والترويج عبر المنصات الرقمية للحد من استخدامها الخاطئ في التسويق للمنتجات الممنوعة أو التي تكون مضرة بالصحة العامة أو المنتجات أو السلع التي يمنع تداولها في البلد". كما شدد المركز على ضرورة ان "تأخد الجهات المعنية في وزارة الصحة والداخلية والتجارة دورها في متابعة الاعلانات الرقمية اسوة بالاعلانات التي تتم عبر منصات النشر التقليدية".

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