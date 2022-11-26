إعلامي مصري يثير "غضب" المسلمين: قطر خالفت الشريعة الإسلامية لمنعها تقديم الخمور

شفق نيوز/ اعتبر الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، قيام دولة قطر بحظر المشروبات الكحولية على جماهير المنتخبات المشاركة في مونديال 2022، "مخالفاً" للشريعة الإسلامية، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عيسى في برنامج "حديث القاهرة"، الذي يقدمه على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، إن "منع الأجانب من شرب الخمور في قطر مخالفة للشريعة الإسلامية".

وأضاف "فتاوى المذاهب كلها تقول إن من حق أهل الكتاب صناعة الخمر والبيع والشراء وشرب الخمور في الدول الإسلامية، وإن الخليفة عمر بن الخطاب كان يأخذ ضرائب على الخمور".

وتابع "الشريعة الإسلامية تضمن لكل أجنبي على أرض الدوحة الآن أن يشرب خمرا، وما يحدث في قطر لا علاقة له بالشريعة وهم يخالفون الشريعة بينما يدعون أنهم متمسكون بالإسلام والقيم".

تصريح الإعلامي المصري أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغلب على معظم التعليقات طابع الغضب والرفض لما قاله عيسى.

وعلق كثيرون على كلام الإعلامي المصري بنشر "اقتباسات" لأحاديث نبوية تتحدث عن "حرمة بيع وشرب الخمور".

ورأى آخرون أن كلام عيسى "غير دقيق"، لأن قطر "منعت شرب الكحول في الملاعب فقط، ويتم بيعها وتناولها بشكل طبيعي في الأماكن المخصصة والفنادق".

وفي ذات السياق، اعتبر البعض أن ما قامت به قطر في هذا المجال "حق لها، سيجنبها الكثير من المشاكل التي تحصل عادة في المباريات من جراء حالات السكر".

كما أشار مغردون إلى أنه "في أثناء منافسات يورو 2016 حظرت فرنسا الكحول بالقرب من الملاعب بعد أحداث شغب بين مشجعي إنكلترا وروسيا".

وقامت فرنسا في يورو 2016 بحظر الكحول بالقرب من الملاعب بعد أحداث شغب بين مشجعي إنكلترا وروسيا، وفي حينها اعتبرت الصحف الغربية وبما فيها البريطانية الأمر خطوة مهمة لكبح العنف وسلامة الجماهير.

بينما رأى مغردون أن كلام عيسى "ينطبق على الأشخاص الذين يعيشون في دول غير إسلامية ولا ينطبق على الضيوف الذين يزورون دولا ذات أغلبية مسلمة".

من جهة أخرى، انتقد آخرون ما وصفوها بـ"محاولة قطر لأسلمة المونديال" و"إقحام الدين الإسلامي بالقوة في بطولة كأس العالم".

ورأى البعض أن "قطر لم تقدم نفسها كدولة عصرية متطورة خلال هذا الحدث العالمي ولم تحسن استغلال الفرصة".

واعتبر البعض أن "المونديال مختطف بين فريق فرض القيم الغربية على الجميع بالقوة، وفريق يحاول أسلمة العالم بالقوة، وبينهما انطفأت متعة الكرة باستثناء مفاجأة المنتخب السعودي السارة".

وقد انتشرت عبر مواقع التواصل فيديوهات لطرق "مبتكرة" حاول بعض المشجعين استخدامها لإدخال المشروبات الكحولية معهم إلى الملاعب.

وأظهر مقطع إحباط رجل أمن قطري محاولة من مشجع مكسيكي لإدخال مشروب كحولي إلى ملعب "974" عبر وضعه داخل غلاف منظار.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن أن المشروبات الكحولية لن تُباع في الملاعب الثمانية التي ستقام عليها مباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان مقررا تقديم المشروبات الكحولية "في مناطق محددة داخل الملاعب"، على الرغم من أن بيعها يخضع لرقابة صارمة في الدولة الخليجية المسلمة.

لكن تغير الموقف قبل يومين من انطلاق نهائيات كأس العالم.