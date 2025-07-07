إعلامية مصرية تثير الجدل بـ"سرقة لوحة فنية"

شفق نيوز - متابعة

أثارت مها الصغير الإعلامية المصرية وطليقة الممثل أحمد السقا، موجة غضب في الأوساط الفنية، بعد عرضها للوحة فنية في برنامج تلفزيوني على أنها لوحتها، ليتبين فيما بعد أن اللوحة لفنانة دنماركية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ظهور مها الصغير، في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON مطلع حزيران/يونيو الماضي، حيث تحدثت عن هوايتها في الرسم وعرضت لوحة زعمت أنها من إبداعها

لكن المفاجأة جاءت عندما كشفت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون عبر حسابها على "إنستغرام" أن اللوحة المعروضة هي من رسمها عام 2019، معربة عن استيائها لاستخدام عملها دون إذن أو إشارة إلى حقوقها الفنية.

وكتبت ليزا في منشور لها: "من الرائع أن ترى عملك يعرض على شاشة كبيرة في برنامج تلفزيوني مشهور بمصر - بلد يضم 140 مليون نسمة - ولكنه سيكون أكثر روعة لو ذكر اسمك فعليا! لكن مها الصغير، المؤثرة المشهورة ومقدمة البرامج والمصممة، نسيت أن تفعل ذلك. وبدلا من ذلك، ادعت أنها هي من رسمت اللوحة التي تحمل اسم "صنعت لنفسي أجنحة"، والتي رسمتها أنا عام 2019 - بما في ذلك أعمال ثلاثة فنانين آخرين - في برنامج منى الشاذلي".

وأضافت: "اخترت أن أعتبر هذا مجاملة كبيرة لأن مها الصغير تحب عملي لدرجة أنها على استعداد لارتكاب جريمة (وفقا للقانون المصري والدولي واتفاقية برن) باستخدامه للترويج لنفسها، لكن بما أن مها والقناة التلفزيونية يرفضون الرد على محاولاتي للتواصل معهم حتى أستطيع أن أعبّر عن تقديري، فسأستغل هذه الفرصة لإعادة نشر اللوحة، التي رأيتها عدة مرات على وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم كرمز للنضال من أجل الحرية حول العالم (وهذا شيء أفتخر به حقا).

وتابعت: "لنقلها بصوت عال: ليس من المقبول أن تأخذ عملا بذل فيه آخرون جهدا كبيرا، وتستخدمه للترويج أو كسب المال دون دفع أو حتى نسب الفضل إلى صاحبه الأصلي. هذا ليس فقط انتهاكا للقانون، بل أيضا إهانة للشخص الذي بذل روحه ووقته في هذا العمل".

كما أشارت ليزا إلى أنها سبق أن سمحت للكاتبة بوبي سبارو باستخدام اللوحة كغلاف لكتابها الشعري بعد طلب رسمي، لكنها لم تتلق أي رد من مها الصغير أو فريق البرنامج رغم محاولات الاتصال المتكررة.

ومن جانبها، سارعت إدارة برنامج "معكم منى الشاذلي" إلى الاعتراف بالخطأ، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "اللوحة المعروضة هي من إبداع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، ونحن نقدر ونحترم المبدعين الحقيقيين".

يذكر أن مها الصغير كانت قد انفصلت عن الفنان أحمد السقا مؤخرا بعد زواج دام 24 عاما، وأنجبا ثلاثة أبناء. كما توجد بينهما قضية قانونية تتهم فيها السقا بالاعتداء عليها وسائقها، ولا تزال التحقيقات جارية في الواقعة.

وهذه الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات التعامل مع الأعمال الفنية، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمحتوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.