علامة "يوم القيامة".. نهر "دموي" يثير رعب سكان بريطانيا

شفق نيوز/ أطلق مجلس مدينة برمنغهام البريطانية، اليوم الجمعة، تحقيقاً في ظاهرة تحول مجرى أحد الأنهار الى اللون الأحمر الدموي، وهو ما تم الترويج له محلياً على أنه علامة من علامات اقتراب موعد "يوم القيامة".

وبحسب ما كتبته صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail، فإن تحول لون المياه في النهر يعد علامة متعارف عليها على أنها إشارة إلى اقتراب موعد "نهاية العالم".

واكتشف أحد الأشخاص مجرى ملطخا بالدماء في بيري كومون ميدوز. ومنذ ذلك الحين أطلق مجلس مدينة برمنغهام تحقيقا في هذه الظاهرة غير العادية".

ونشرت المتحدثة باسم المجلس، جيلي بيرمنغهام، صورة للظاهرة الغريبة على موقع "إكس"، الأمر الذي أثار ضجة واسعة بين السكان المحليين.

وعلق المستشار المحلي في المدينة ديفيد باركر: "ماذا بحق الجحيم هو هذا؟"

وحتى الآن لم تتمكن السلطات المحلية والشرطة بعد من تحديد أسباب هذه الظاهرة الحادثة. بحسب الصحيفة البريطانية.