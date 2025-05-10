"علاقة متبادلة".. فضيحة جنسية تطيح برئيس البحرية البريطانية

شفق نيوز/ قرر رئيس البحرية البريطانية الأدميرال السير بن كي، ترك منصبه على خلفية فتح تحقيق معه حول علاقته بإحدى زميلاته بالعمل.

وقال مصدر مطلع لتلفزيون "سكاي نيوز": "استقال رئيس البحرية الملكية بعد فتح تحقيق حول علاقة محتملة له مع زميلة له".

وأشار التلفزيون إلى أن وزارة الدفاع البريطانية سبق أن أكدت صحة هذه المعلومات، كما ذكر متحدث من الوزارة أمس الجمعة، أن "تحقيقا يجرى حاليا" بشأن الأدميرال.

من جانبها، أضافت صحيفة "التلغراف" نقلا عن مصدر في البحرية الملكية أن العلاقة مع الزميلة كانت "متبادلة".

وأشار المصدر إلى أن الحادث كان "مخيبا للآمال" نظرا لأن الأدميرال كان يعتبر قدوة في القوات المسلحة.

وذكرت الصحيفة أن بن كي متزوج ولديه ثلاثة أطفال، مشيرة إلى أنه كان يخطط للتقاعد في الصيف.