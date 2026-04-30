علاج ثوري يظهر نتائج إيجابية في تحسين مهارات التوحد خلال 5 أيام

تظهر دراسة حديثة نتائج واعدة لتقنية غير جراحية قد تحسّن التواصل لدى الأطفال المصابين بالتوحد، مع فترة علاج قصيرة وآثار جانبية محدودة.

وكشفت دراسة صينية نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، أن "تقنية التحفيز المتسارع المستمر لموجات ثيتا (a-cTBS)، وهي شكل من أشكال التحفيز المغناطيسي للدماغ، يمكن أن تحسن مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، مع استمرار التحسن لمدة شهر بعد العلاج".

وتعد هذه التقنية غير جراحية، كما تمتاز بقصر مدة جلساتها مقارنة بالأساليب التقليدية، ما يجعلها أكثر ملاءمة للأطفال، خاصة الصغار منهم.

وشملت الدراسة 200 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات مصابين بالتوحد، نصفهم تقريبا يعاني أيضا من إعاقة ذهنية. وقسّم الباحثون الأطفال عشوائيا إلى مجموعتين:مجموعة تلقت العلاج الفعلي بتقنية a-cTBS، ومجموعة تلقت علاجا وهميا للمقارنة.

واستمر العلاج خمسة أيام متتالية، بواقع 10 جلسات يوميا، مع توجيه التحفيز إلى منطقة في الدماغ مرتبطة بالحركة واللغة والتفاعل الاجتماعي.

وأظهرت النتائج أن "الأطفال الذين تلقوا العلاج الفعلي حققوا تحسنا ملحوظا في مهارات التواصل الاجتماعي مقارنة بالمجموعة الأخرى، واستمر هذا التحسن حتى بعد شهر من انتهاء العلاج".

كما سُجّل تحسن إضافي في القدرات اللغوية، وإن كان بدرجات متفاوتة. وتشير التحليلات الإحصائية إلى أن التأثير كان صغيرا إلى متوسط، لكنه ملموس.

ورُصدت بعض الآثار الجانبية مثل الأرق أو الشعور بعدم الراحة في فروة الرأس، وكانت أكثر شيوعا لدى المجموعة التي تلقت العلاج الفعلي. ومع ذلك، كانت هذه الأعراض خفيفة إلى متوسطة واختفت من تلقاء نفسها دون تدخل.

لفت الباحثون إلى "عدة نقاط تحدّ من تعميم النتائج، منها:قصر فترة المتابعة (شهر واحد فقط)، احتمال تأثر النتائج بتوقعات الأهالي أو المشاركين، ارتفاع نسبة الذكور بين المشاركين".

ويرى الباحثون أن "هذه التقنية قد تمثل خيارا علاجيا عمليا يمكن استخدامه على نطاق واسع، بما في ذلك لدى الأطفال الأصغر سنا وذوي الإعاقة الذهنية".

لكن خبراء آخرين دعوا إلى الحذر، مؤكدين أن "هذا النوع من العلاج لا ينبغي أن يحل محل الدعم النفسي والتعليمي، بل يمكن أن يكون جزءا من خطة علاجية متكاملة، إذا أثبتت الدراسات المستقبلية فعاليته على المدى الطويل".