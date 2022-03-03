عقوبات دولية تطال القطط الروسية

حظر الاتحاد الدولي للقطط مشاركة القطط الروسية في المعارض الدولية، كعقاب لغزو روسيا لأوكرانيا.

وقال الاتحاد، في بيان، أن الحظر يستمر حتى 31 مايو المقبل، ويشمل حظر نقل القطط التي تتم تربيتها في روسيا أو تسجيلها في كتاب النسب المنشور تحت رعاية الاتحاد.

وأضاف البيان أن عشاق القطط الأوكرانيين لدينا يحاولون بيأس رعاية قططهم والحيوانات الأخرى في هذه الظروف الصعبة".

وتابع البيان "نحن سعداء للغاية لأن العديد من أعضاء أندية الاتحاد المتاخمة لأوكرانيا، مثل بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا، يقدمون يد المساعدة لأصدقائهم الأوكرانيين".

الاتحاد الدولي للقطط، هو اتحاد يضم مختلف جمعيات القطط الوطنية. وهناك حاليا 93 منظمة عضو من 37 دولة، وأغلب الأعضاء هم من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.