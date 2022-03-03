سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عقوبات دولية تطال القطط الروسية

Category: منوعـات

Date: 2022-03-03T11:21:56+0000
عقوبات دولية تطال القطط الروسية

حظر الاتحاد الدولي للقطط مشاركة القطط الروسية في المعارض الدولية، كعقاب لغزو روسيا لأوكرانيا.

وقال الاتحاد، في بيان، أن الحظر يستمر حتى 31 مايو المقبل، ويشمل حظر نقل القطط التي تتم تربيتها في روسيا أو تسجيلها في كتاب النسب المنشور تحت رعاية الاتحاد.

وأضاف البيان أن عشاق القطط الأوكرانيين لدينا يحاولون بيأس رعاية قططهم والحيوانات الأخرى في هذه الظروف الصعبة".

وتابع البيان "نحن سعداء للغاية لأن العديد من أعضاء أندية الاتحاد المتاخمة لأوكرانيا، مثل بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا، يقدمون يد المساعدة لأصدقائهم الأوكرانيين".

الاتحاد الدولي للقطط، هو اتحاد يضم مختلف جمعيات القطط الوطنية. وهناك حاليا 93 منظمة عضو من 37 دولة، وأغلب الأعضاء هم من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

related