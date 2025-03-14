عقار جديد يوقف خصوبة الرجال ويمنع الانجاب

شفق نيوز/ أعلنت شركة تعمل على تطوير عقار يوقف خصوبة الرجال ويمنع الإنجاب، أن تجارب أولية على البشر أجريت على أقراص خالية من الهرمونات توقف الخصوبة عند الرجال أظهرت أنها آمنة.

كما أنها نجحت في منع إنتاج الحيوانات المنوية في دراسات أجريت على الثدييات، حيث يعمل هذا العقار عن طريق تدخله في إشارات فيتامين إيه الضرورية لإنتاج الحيوانات.

وقال أكاش باكشي الرئيس التنفيذي لشركة "يور تشويس ثيرابيوتكس"، بأن "حبوب منع الحمل يتناولها الرجال حققت نتائج جيدة خلال دراسة في مرحلة مبكرة، مع أخذها بجرعات مختلفة بدون أي مخاوف تتعلق بالسلامة أو أي آثار جانبية خطيرة، فيما تعود الخصوبة بعد التوقف عن تناول العقار".

واضاف باكشي ان "تجربة لمدة 28 يوما تجري الآن على 50 رجلا تتراوح أعمارهم بين 28 و70 عاما، ومن المتوقع أن تبدأ دراسة في المرحلة المتوسطة مدتها 90 يوما في الربع الثاني من هذا العام".

هذا، ويعمل عقار واي.سي.تي-529 الذي تُطوره شركتا يور تشويس ثيرابيوتكس وكوشنت ساينسز عن طريق تدخله في إشارات فيتامين إيه الضرورية لإنتاج الحيوانات المنوية.

وأكد باحثون أن الدواء أدى إلى توقف خصوبة الفئران والقردة خلال أسبوعين، واستعادت الحيوانات الخصوبة بعد وقف العقار بدون آثار جانبية.